Marcha en rechazo a la reforma militar Nacionales 25 de julio de 2018 Redacción Por CONVOCAN ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

BUENOS AIRES, 25 (NA).- Organismos de Derechos Humanos convocaron a una marcha para este jueves en repudio al decreto que establece la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de "seguridad interior" para apoyar a las fuerzas de seguridad. La cita, a la que también acudirán movimientos sociales y agrupaciones políticas, está pautada a las 17:00 frente al Ministerio de Defensa, en Paseo Colón y Alsina.

Al respecto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que espera que la manifestación tenga un nivel de convocatoria similar al que tuvo la marcha contra el fallo de la Corte Suprema que habilitaba el 2x1 para genocidas.

"No queremos la militarización de nuestro país. Miren lo que pasó en Brasil y México. No sé qué pretenden... ¿acallarnos?", señaló en declaraciones a radio La Patriada. A su entender, "esto es muy parecido a aquella doctrina del enemigo interno, la doctrina de la seguridad que era el enemigo interno y las fuerzas accionando contra esos enemigos que somos los argentinos". "Volvemos a correr el mismo riesgo de la represión. De hecho ya vemos que están dando los primeros manotazos en las manifestaciones al reprimir el derecho a peticionar, que es un derecho constitucional", agregó.

En la misma línea, Nora Cortiñas sostuvo que la reforma impulsada por el Gobierno "hace peligrar la seguridad del pueblo" y que "las Fuerzas Armadas en la calle son una amenaza y un peligro".

"Macri y el FMI han coincidido en programar esto que nos hace retroceder y hace peligrar la seguridad del pueblo. Este pueblo no es un pueblo que tenga que pasar hambre calladito la boca, no servimos para eso. Hay una resistencia a morir de hambre", indicó.

En declaraciones a radio FutuRock, la activista de Derechos Humanos aseguró que la decisión adoptada responde a "las órdenes del FMI" para "redondear este ajuste brutal que ya empezó".

"Todo esto trae aún más hambre, malestar y deterioro. Repudiamos completamente que volvamos atrás en hechos en los que este país estaba avanzando para el bienestar del pueblo", dijo Cortiñas, que calificó de "error" que la marcha del jueves se haga frente a la cartera de Defensa y no en Plaza de Mayo.

Por su parte, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida tildó de "aberrante" la decisión del Gobierno de dar rienda suelta a la actuación de fuerzas armadas en apoyo a las fuerzas de seguridad.

En tanto, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel aseguró que el anuncio del Poder Ejecutivo constituye "una política ilegal para dañar la democracia", la cual obedece a lo que Estados Unidos exige de gobiernos serviles de América Latina".

El gobierno nacional dio a conocer este martes el decreto que establece la participación operativa de las Fuerzas Armadas en funciones de apoyo a las fuerzas de seguridad.