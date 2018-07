"Me conmovió profundamente"

En 1994 dirigí en Rafaela una versión de Lysístrata de Aristófanes, que causó un revuelo inesperado; había sido propiciado por un diario local, e impulsó a un fiscal a investigarme a mí y a nuestro colectivo teatral por el presunto delito de exhibiciones obscenas. En ese momento se habló del “mal gusto bajo el disfraz de cultura”. Tuve que presentarme a declarar ante el juez Frenquelli, quien resolvió el tema con gran altura, brindándonos con su dictamen una clase magistral sobre la libertad de expresión. Se transformó en un acontecimiento épico. Puso en discusión cuestiones vinculadas al arte, la cultura, a su valor social, desnudó la doble moral y la hipocresía ejercida desde lugares de poder como la Municipalidad de Rafaela (nos quitó el apoyo que nos había brindado), del diario más importante de la ciudad y de la Iglesia Católica. Los sacerdotes hablaron desde sus púlpitos sentenciando y nos condenaron a nosotros, los jóvenes desacatados. Exhortaron a sus fieles a no ir a verla. Imaginen que en escena se presentaban unos muchachos con penes de goma espuma y se decían malas palabras. Que la obra hablara sobre el poder de las mujeres frente a la violencia de la guerra, no les importaba mucho.

En 2004 se realizó una muestra retrospectiva del genial artista plástico León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta. La Iglesia criticó duramente la muestra y la calificó como "una blasfemia que avergüenza a nuestra ciudad". En aquellos días convocó a "una jornada de ayuno y oración" para que "el Señor perdone nuestros pecados y los de la ciudad", en referencia al gobierno porteño, que propiciaba la polémica exhibición. El entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio fue la voz de la fe católica que se levantó en contra de la muestra, en cuyas obras se combinaban símbolos religiosos con imágenes eróticas.

Hace unos poquitos días, tuve la suerte de ver a "Dios" en Rafaela. Vino de la mano del Festival de Teatro, creada por un artista a quien admiro y Rafaela conoce por varios de sus trabajos: Lisandro Rodríguez.

La obra me conmovió profundamente. Sobre todo por mi pasado como católico -niño bautizado, adolescente confirmado, asistente perfecto a misa hasta mis 16 años- cuando terminé de entender que esa institución me expulsaba y me hacía sentir vergüenza por ser quien yo era.

La creación de Lisandro reflexiona sobre la misoginia, la relación de los fieles con el dinero, la pobreza, la política, la cultura; sobre la relación entre la Iglesia Católica y la sociedad. Cita y hace referencias a Ferrari y a aquella muestra que enfrentó -nuevamente- su obra con la Iglesia, representada en quien hoy es el papa Francisco.

Me da mucha felicidad que cientos de personas de mi ciudad hayan podido acceder a este trabajo, que abre múltiples discusiones. Y que deja al descubierto la hipocresía de mucha gente que se moviliza por una obra de teatro o por unas obras plásticas, pero se mantienen indiferentes frente a la pobreza, a la violencia, al odio, al abuso infantil de sacerdotes y monjas. Indiferencia que a aquel Cristo del que me hablaron alguna vez siendo niño, sentiría mucha vergüenza.