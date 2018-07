Obras por deuda: "es casi imposible hacerlas en 3 años"

En las últimas semanas, Nación y Provincia avanzaron en un acuerdo por la deuda que se mantiene que ronda los 50.000 millones de pesos. La administración de Macri propuso hacer una serie de obras y, en el caso de no concretarlas, canjearlas con bonos. "Nos ofrecieron casi 53.000 millones. Pero me parece casi imposible que las puedan concretar en 3 años. Las que no se realicen, pasarían a conformar un paquete de bonos que es a más largo plazo. Nosotros pedimos que tenga una actualización por el índice CER, para que no pierdan capacidad de compra. Además, son bonos no negociables, así que los va a poder utilizar el próximo gobernador, en la segunda etapa de su mandato", dijo el Ministro de Obras Públicas, Pedro Morini.

"Creo que todas las rutas están paradas. Hay tres que son para nosotros muy importante: la 11, la 33 y la 34. Están prácticamente paralizadas. Me da la impresión también que con este recorte, no sé si estas obras se van a salvar", dijo y agregó: "lo que no haga la Nación va a repercutir sobre nuestras rutas, porque si hay una cosecha récord, toda va a pasar por Santa Fe. Si las rutas nacionales no están en condiciones, nos van a destrozar las rutas provinciales, que hoy están prácticamente todas arregladas".