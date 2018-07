La ciudad tiene un consumo anual de 63 millones de pesos de alumbrado público Locales 24 de julio de 2018 Redacción Por La Secretaria de Energía de la provincia presentó el monto exacto al intendente Luis Castellano. “La Municipalidad de Rafaela es uno de los pocos municipios en la provincia que tiene el 100 por ciento del alumbrado público medido”, explicó Verónica Geese.

FOTO PRENSA MUNICIPAL CHARLA, MATE DE POR MEDIO. El Intendente y el Jefe de Gabinete se reunieron con la secretaria de la empresa, Verónica Geese.

Ayer, el intendente Luis Castellano se reunió con la secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese, para conocer el monto exacto de alumbrado público que consume la ciudad. En la reunión estuvo presente también el jefe de Gabinete del municipio, Marcos Corach.

El consumo anual de Rafaela es de 63 millones de pesos: “Necesitábamos saber esta cifra y estamos trabajando seriamente con los equipos de la provincia y del municipio para lo cual la Secretaria nos trajo las planillas donde está desglosado el consumo mensual, el costo del kilowatt y la composición exacta de las facturas”, contó el Intendente.

Además, agradeció a la funcionaria provincial “y a su equipo para tratar de ponerle seriedad a las discusiones sobre la energía y el presupuesto de la energía en la ciudad y en la provincia. Desde el Estado local hace muchos años que venimos haciendo inversiones en el alumbrado público para darle más seguridad a las calles rafaelinas”.

Con respecto a la posibilidad de que el municipio se haga cargo del consumo total del alumbrado público que planteó la oposición, declaró: “ahora, con los números en la mano, nuestra decisión va a ser mantenernos dentro del esquema actual porque un monto de 63 millones de pesos anuales es un golpe durísimo a las finanzas del municipio y, por lo tanto, a la posibilidad de prestar obras y servicios para la gente”.

Por otro lado, expresó que esta decisión también apunta a “honrar la responsabilidad de pago. No queremos que nos pase como el municipio de Santa Fe que tiene una deuda con la EPE que va a pasar a instancia judicial. No queremos entrar en ese conflicto no solamente por el presente sino también para no dejarle a las gestiones que vengan un problema que, en definitiva, es para toda la ciudad”.

También enfatizó: “Es una responsabilidad de la política ser prudentes y, antes de tomar decisiones que quedan no solamente para una gestión sino para las gestiones que vienen, hacerlas con prudencia, claridad, estudio, y equipos analizando el tema”.

Cabe aclarar que el monto exacto del consumo anual del alumbrado público de Rafaela es de 63.147.021 pesos, sin contar la posibilidad del próximo aumento para el segundo semestre del año que seguramente impondrán las transportadoras de energía.



EL 100% DEL ALUMBRADO MEDIDO

La Secretaria de Energía explicó que “la Municipalidad de Rafaela es uno de los pocos municipios en la provincia que tiene el 100 por ciento del alumbrado público con medidores. Esto permite que, si la Empresa Provincial de la Energía mañana tendría que emitir una factura, la pueda hacer automáticamente”.

“Esos son los datos que le traje al Intendente, con lo cual no habría ninguna controversia respecto al consumo. A nosotros nos interesa este tipo de reuniones en donde uno puede explicar de dónde surgen cada uno los números para que no haya confusiones y nadie pueda entender que en esto haya algo oculto o que no sea transparente”, agregó.

“Los números que les presenté al Intendente no son muy favorables porque en este momento con los problemas económicos, hacerse cargo de esto para un municipio tiene su peso y queríamos informárselo antes de tomar una decisión respecto al alumbrado. Para la EPE es lo mismo si lo paga el municipio o la gente pero lo tienen que pagar y no llegar a la situación de Santa Fe que tiene una deuda de más de 30 millones de pesos con la EPE”, informó Geese.

También recordó que “los convenios de alumbrado público son de los años 1988, 1989, 1990 cuando lo municipios tenían grandes deudas con la Empresa Provincial de la Energía a las que no podían hacer frente por la situación económica que se vivía en ese momento. Ahí es cuando decidieron pasar el cobro del alumbrado público a los usuarios finales”, destacó.