Macri anunció que los militares colaborarán en seguridad interior Nacionales 24 de julio de 2018 Redacción Por El Presidente anunció una reforma en las Fuerzas Armadas para que puedan participar en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. "Deben enfrentar los desafíos del siglo XXI", afirmó. Dirigentes de la oposición rechazaron la nueva doctrina.

FOTO NA EN CAMPO DE MAYO. Macri, junto a Aguad, al anunciar el inicio de una reforma del Sistema de Defensa Nacional.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente Mauricio Macri anunció ayer un cambio en política de defensa nacional, que incluye "colaboración" de efectivos de las tres Fuerzas Armadas en tareas de "seguridad interior" y su participación "en la custodia y protección de los objetivos estratégicos".

En un acto en Campo de Mayo junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad, el jefe de Estado afirmó que "es importante" que las fuerzas militares "puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de frontera, interviniendo frente a la prevención de eventos de carácter estratégicos".

Si bien el Poder Ejecutivo no adelantó cuáles serán esos puntos de interés para la defensa nacional, trascendió que podrían incluir activos valiosos para el desarrollo, como reservas de recursos naturales, termoeléctricas, represas y edificios del Estado de carácter sensible.

Aguad, a su turno, precisó en declaraciones a la prensa que el Ejército actuará como "fuerza disuasiva" en los pequeños poblados de frontera para que "no haya peligro de que puedan instalarse grupos vinculados al narcotráfico y también grupos terroristas".

El titular de la cartera militar indicó que con ese objetivo se creará una "fuerza de despliegue rápido con 10 mil hombres".

En tanto, Macri dijo que también "es clave" que las Fuerzas Armadas "puedan apoyar la política exterior, contribuyendo a la integración al mundo con mayor presencia en operaciones de paz de las Naciones Unidas, promoviendo la cooperación y sosteniendo nuestra presencia en la Antártida".

"Tenemos un sistema de defensa desactualizado producto de años de desinversión", precisó el mandatario, quien lamentó que el país sigue "con un despliegue territorial para amenazas antiguas".

Además, consideró que "las fuerzas necesitan contar con salarios adecuados y un servicio de salud de calidad para ellos y su familia".

El jefe de Estado lanzó la reforma militar en una ceremonia con la presencia del ministro del área y del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Bari del Valle Sosa, junto a los jefes de Estado Mayor del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La medida consiste en modificar el Decreto 727 emitido en 2006 sobre la reglamentación de la Ley de Defensa, contemplando la intervención de las FFAA ante "agresiones de origen externo" y no restringirla sólo a "amenazas estatales" externas.

También actualiza la visión del contexto internacional, ratificando el compromiso del Gobierno de cooperar para fortalecer la paz y la seguridad mundial, informó Presidencia.

En cuanto al conflicto por Malvinas, manifiesta que la Argentina mantiene su reclamo de soberanía y que la mejora en la relación con el Reino Unido contribuye al logro de este objetivo, como también a la preservación y explotación de los recursos naturales de la zona.

"Sabemos que esta transformación no será fácil, pero celebro que estemos unidos para alcanzar los consensos que nos permita una política de largo plazo", afirmó el Presidente, tras considerar que se está dando "el primer paso para construir las fuerzas armadas modernas profesionales y equipadas que la argentina necesita".

Macri aclaró que "este proceso de modernización comenzará con una nueva directiva de defensa nacional, de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país", a lo que "se le agrega el desafío del ciberespacio, seguridad de los activos", según indicó.

Dijo además que los militares seguirán asistiendo a los argentinos actuando "ante las catástrofes naturales", y agregó:

"Estoy acá porque queremos saldar deuda que tenemos con las fuerzas armadas de la democracia".

Al anunciar las reformas, el Presidente sostuvo que "es necesario avanzar en un debate genuino y sincero sobre el sistema de defensa de nuestro país, un debate que nos permita reflexionar sobre el presente y futuro de las Fuerzas Armadas".