Las Pastillas llegan con su gira nacional Información General 24 de julio de 2018 Por Germán Sánchez Las Pastillas del Abuelo se presentarán el sábado 28 en el Coliseo del Sur del Club Ben Hur. Será uno de los shows salientes de este 2018 musical. Su espectáculo Vivo de Pastillas – Locura y Realidad anda de gira por el país, incluso 24 horas antes se presentarán en la capital cordobesa. Se confirmó una nueva fecha con una gran presencia para la ciudad.

G. SANCHEZ/ARCHIVO LOCURA Y REALIDAD. Las Pastillas del Abuelo, una visita de lujo para la ciudad de Rafaela.

Será un cierre de mes de julio a toda orquesta. Y también la continuidad de un 2018 de primer nivel en espectáculos musicales. En esta ocasión será el turno de Las Pastillas del Abuelo, que hará escala con su gira nacional en tierra rafaelina. Dado el poder de convocatoria de la banda liderada por Piti Fernández, la cita será en el Coliseo del Sur del Club Sportivo Ben Hur.

Nacida en 2002, Las Pastillas están pasando por un gran momento musical y vienen de grabar disco en vivo que es justamente el espectáculo que estarán presentando en nuestra ciudad: Vivo de Pastillas – Locura y Realidad. De presencia casi obligada en las principales citas nacionales (estuvieron en el BA Rock 2017 en Buenos Aires y cerraron el Día 1 del Cosquín Rock 2018, en un show que terminó bajo una lluvia torrencial), vienen realizando una extensa gira que se prepara para una doble fecha en Obras, escala en España y también en Uruguay.

En esta ocasión, la banda invitada serán los chicos de El Acople, una de las formaciones en pleno crecimiento de la escena rockera local. Nuevamente con la producción de los cordobeses de Captain Blue y el acompañamiento de Banda Locales, la ciudad contará con un recital de primer nivel. Las entradas se venden en Rafaela, Sunchales, Santa Fe, San Francisco y Morteros, con lo cual se espera una gran concurrencia no solo de público local, sino de una amplia zona.



UN FESTEJO PARA

OCTUBRE

En las últimas horas se confirmó que el 27 de octubre se estará presentando en Rafaela, Guasones. La banda liderada por Facundo Soto está celebrando sus primeros 25 años de carrera y lo hace con una extensa gira por la Argentina, que en esta oportunidad hará escala en nuestra ciudad. La propia banda oficializó en estas horas en su cuenta de Twitter la novedad con todas las fechas hasta el mes de diciembre. Por el momento, no se ha confirmado el lugar y todavía no se informó desde la organización cuándo se pondrán en venta las entradas anticipadas.

La llegada de Guasones, se suma a una nutrida grilla de espectáculos musicales ya confirmados para los próximos meses. En agosto, será el turno de los platenses de Sueño de Pescado, que el 25 estarán tocando en la Sociedad Española. El 31, llegará al mismo escenario Animal, en una nueva noche a pedir de los amantes del heavy metal.

Para octubre, la agenda ya tienen confirmadas las presencias de Luciano Pereyra (el 7 en el Coliseo del Sur), Alejandro Lerner (el 19 en el Teatro Lasserre) y Guasones (el 27 en lugar a confirmar).



RUMBO A CORDOBA

La comunión que se ha armado entre los músicos y productores rafaelinos y cordobeses, se sigue afianzando. Es así que para el 11 de agosto está previsto que la banda cordobesa Cuatro al Hilo presente su nuevo trabajo discográfico en la docta. Y allí estarán los chicos de 4To Tiempo -regresan a la vecina provincia luego de su paso por el Cosquín Rock- y 600’s Roll. Toda la programación se desarrollará en el coqueto Studio Teater de la capital mediterránea y obviamente, fanáticos y amigos de las bandas locales se están organizando para viajar y acompañar en una noche a pleno rock.