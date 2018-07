Lifschitz y Saglione se reunirán con Dujovne Locales 24 de julio de 2018 Redacción Por Mantendrán una nueva reunión con el ajuste fiscal para el próximo año y la deuda de la Nación con Santa Fe como temas de agenda.

FOTO ARCHIVO DE VIAJE. Saglione y Lifschitz hoy en Buenos Aires.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, cuestionó ayer al plan de recortes que impulsa el Gobierno a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que Cambiemos hace "federalismo al revés", al tiempo que afirmó que hubiera querido que lo llamaran "para discutir un proyecto de país".

"Nos hubiera gustado que nos llamaran para discutir un proyecto de país, el futuro, las políticas económicas, y no solamente el ajuste", subrayó el mandatario santafesino.

Sobre el plan de recortes que planteó el gobierno del presidente Mauricio Macri, el socialista evaluó que "parece un federalismo a la inversa". "Nosotros no estamos de acuerdo con los recortes a las provincias y más en un momento de dificultades de la economía donde es necesario un Estado presente, que no solamente no recorte sino que fortalezca las políticas sociales y que sostenga la obra pública que es generadora de empleo y de movimiento económico para el interior del país", resaltó Lifschitz.

El gobernador de Santa Fe señaló que hoy su ministro de Economía, Gonzalo Saglione, se reunirá con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. "Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, a escuchar, a tratar de contribuir con la Argentina en la medida de que se respeten los derechos de la provincia de Santa Fe", resaltó Lifschitz.

En el encuentro que se llevará a cabo en la cartera de economía, Dujovne planteará entre otros temas lo mismo que ya abordó con otras provincias: cómo se realice el ajuste fiscal el año que viene para cumplir con las metas acordadas con el FMI. En tal sentido, se asegura que Santa Fe debe resignar más de 8.500 millones de pesos en concepto de coparticipación.

Al mismo tiempo, Lifschitz busca avanzar con un acuerdo sobre la forma en que la Nación pagará una deuda de alrededor de 50 mil millones a la Provincia de Santa Fe por los fondos retenidos por coparticipación hasta 2015.