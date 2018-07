Robaron por monto de $ 100 mil en peluquería Policiales 24 de julio de 2018 Redacción Por BARRIO PIZZURNO

FOTO LA OPINION MIGLIETTO KIDS. Es una peluquería para niños. La abrieron hace sólo 15 días en Bv. Yrigoyen 1435.

Entre el sábado y el domingo -durante el fin de semana- al menos cuatro comercios fueron robados en barrio Pizzurno de esta ciudad, según aseguraron fuentes extraoficiales recogidas por LA OPINION.

El hecho principal, revelado en un informe televisivo del canal Somos Rafaela, tuvo como víctima a la peluquería Miglietto Kids, un emprendimiento para niños que abrió sus puertas hace tan sólo 15 días, en el corazón comercial del barrio Pizzurno: Bv. Yrigoyen 1435, a tan sólo 100 metros de la Escuela de la Plaza.

En el citado informe televisivo, el peluquero Guillermo Miglietto, quien abrió el innovador local junto a su hermano, decía a los colegas de Somos Rafaela que al llegar al local, “nos encontramos con un desastre -dijo-. Nos robaron dos televisores, dos PlayStation, había cosas tiradas en la vereda”.

Y agregó: “me dijeron que había una Fiorino estacionada cargando las cosas, realmente como si fuera la peluquería de ellos”.



EL DAÑO

PRODUCIDO

El peluquero, desconcertado por lo que le tocaba vivir comentó que, “hace 15 días que abrimos el local acá, con mi hermano; hicimos una inversión que es algo nuevo en la ciudad y nos pasó esto”.

“Calculamos -aseguró- que en el monto total lo que se llevaron son más de $ 100 mil. Se llevaron dos PlayStation, dos televisores de 32 pulgadas, máquinas de cortar el pelo, una pochoclera que habíamos comprado, dinero en efectivo, y recién ahora veremos con mi hermano qué nos falta y ahí sabremos bien el monto final de lo que nos llevaron”.

Sobre las medidas de seguridad tomadas en el local Miglietto dijo que, “hice la denuncia -continuó- y la Policía me dijo que está todo en investigación. No habíamos puesto cámara [de seguridad] todavía, porque estábamos por hacer un cambio de empresas de alarmas, así que nos agarraron sin cámaras”. “Justamente íbamos a hacer el seguro y esto pasó antes. La Policía me dijo que me quede tranquilo, que algo...”, afirmó.

En la zona no fue la única víctima: “Acá a la vuelta -concluyó el peluquero sobre este fin de semana- también robaron en dos pilcherías, también se cree que es la misma gente, y bueno, ahora a seguir trabajando. Con mi hermano estamos muy tristes pero hay que levantar la cabeza y darle para adelante”, finalizó.

Por otra parte, el portal de internet Rafaela Noticias publicó el sábado que hubo “un raid delictivo en el barrio Pizzurno, en el cual autores ignorados ingresaron a 3 locales y se llevaron todo lo que encontraron”. Sumado a esto, la fuente agregó que, “el sábado a la noche pasadas las 21:00 un sujeto ingresó a una despensa ubicada en Hipólito Yrigoyen al 1300 […] Ingresó a dicho local comercial y a punta de pistola amenazó a su propietaria llevándose el dinero de la caja registradora. Luego, huyó con la suma de $ 1000 en una motocicleta conducida por una mujer que lo esperaba en el lugar”.