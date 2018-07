Concejo: convocarán a Sabellotti y a Mondino Locales 24 de julio de 2018 Redacción Por Los concejales de la oposición manifestaron su "malestar" por los agravios a la comunidad rafaelina que significó la presentación de la obra "Dios".

Los concejales de la oposición consensuaron un documento de fuerte tono crítico contra los responsables de la programación del Festival de Teatro de Rafaela por haber incluido la obra "Dios" que "agravió a la comunidad rafaelina con escenas ofensivas hacia la Iglesia Católica, además de una palmaria ofensa hacia la Santísima Virgen María y la investidura Papal, actitud totalmente deleznable y repudiable".

Muy temprano el presidente del Concejo, Raúl Bonino, abrió una reunión convocada el domingo por la noche por entender que el cuerpo legislativo debía pronunciarse en torno al escándalo desatado por una obra que indignó principalmente a la comunidad cristiana de la ciudad. "Se han trascendido las barreras. Se ha faltado el respeto. Desde el estado debemos contribuir a la unión y no a las grietas. Debemos evaluar si establecemos parámetros para que esto no vuelva a suceder. Tiene que ver con el respeto a la convivencia y evitar divisiones", dijo en el tramo inicial.

Durante más de una hora, los nueve concejales que participaron del encuentro coincidieron con una mirada crítica, pero con matices al punto de que pocos manifestaron, al menos ayer, su adhesión al proyecto de Lisandro Mársico para repudiar la obra del director Lisandro Rodríguez. "Se cae en riesgo de caer en la censura y limitar la libertad de expresión", advirtió Marta Pascual sobre esa iniciativa.

Mientras todos los ediles buscaban manifestar una postura fue Silvio Bonafede quien instó a apurar la reunión porque hay otros temas más urgentes para abordar ligados a la situación social. Al final del lunes, entonces, los concejales dieron a conocer un comunicado al que no adhirieron los oficialistas Evangelina Garrappa y Jorge Muriel.

"Es el objetivo de este Cuerpo Legislativo Municipal expresar a toda la sociedad rafaelina nuestro más sincero malestar por los hechos ocurridos en la realización del Festival de Teatro 2018 en donde se ha visto tocada la fibra más sensible de la comunidad católica", afirma el documento de 30 líneas. "Como es costumbre, desde el año 2005 se realiza en nuestra Ciudad y en la Región, dicho evento, el cual es planificado y llevado a cabo por la Municipalidad de Rafaela", agrega.

"Desde este Concejo entendemos que es el Departamento Ejecutivo Municipal, por medio de sus funcionarios, el único responsable de la convocatoria a las compañías de teatro que participan con sus producciones. Sobre ellos recae la mayúscula tarea de analizar, para luego elegir cada una de las obras para un público exigente, comprometido, crítico, que se apropia, edición tras edición, de este encuentro; como lo señalara el Intendente Luis Castellano", consignaron los concejales opositores.

Más adelante sostiene que "el pasado viernes 20 de julio se presentó la obra “Dios” de Lisandro Rodríguez, en la Sala Sociedad Italiana en el Centro Cultural Municipal. En la escueta sinopsis de la misma, plasmada en el Programa del Festival, manifiesta: “Por la provocación como herramienta de pensamiento… Tensiones entre religión y política”; la cual lejos se encuentra de la representación llevada adelante por dicha compañía".

"La presentación en referencia agravió a la comunidad rafaelina con escenas ofensivas hacia la Iglesia Católica, además de una palmaria ofensa hacia la Santísima Virgen María y la investidura Papal, actitud totalmente deleznable y repudiable", cuestionan los ediles.

"No es voluntad de este Cuerpo censurar las expresiones culturales y artísticas que las artes escénicas ofrecen, pero cuando esas manifestaciones traen aparejada la ofensa a una religión, cualquiera fuere, sólo generan resentimientos y conflictos que en cada contribuyen a la paz y la armonía que deben existir entre los diferentes pensamientos", afirma. Por último, puntualiza que "como órgano legislativo, no podemos dejar de pronunciarnos, sobre este lamentable y condenable hecho, que nos afecta y entristece".

"Por lo expuesto, expresamos nuestro repudio a la selección de la obra teatral “Dios”, interpretada en el marco del Festival de Teatro Rafaela 2018", concluye.