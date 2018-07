Almagro brilló en la Copa América Deportes 24 de julio de 2018 Redacción Por La entidad rafaelina logró varios títulos en Individual y Show en el torneo internacional.

La delegación del Club Almagro de Rafaela tuvo un brillante desempeño en la Copa América de Patín Artístico que se realizó la semana anterior en el gimnasio del Colegio "María Mazzarello", de San Justo, provincia de Buenos Aires.

El grupo Euterpe de la entidad de calle Garibaldi regresó a nuestra ciudad con una importante cosecha de títulos y medallas, al cabo de tres jornadas de participación. El certamen contó con la participación de representaciones de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Ecuador.

La frutilla del postre a un fin de semana de grandes satisfacciones fue la victoria en la categoría Grupos Pequeños Mayores de Avanzada. El equipo campeón rafaelino logró el primer puesto con su coreografía “Nuestra Vida, Nuestra Historia”, quedando segundo Maja Show (Córdoba) y tercero Club Ne Puai (Chile).

Las patinadoras que se lucieron en la pista fueron: Delfina Alasia, Carolina Barrios, Candela Bracamonte, Sofía Bruneri, Cecilia Fernández, Morena Giménez, Dafne Goldsack, Irina Gutiérrez, Angelina Longoni, Victoria Morel, Camila Ortega y Melisa Sabena.

En cuanto a otras performances, estos fueron los resultados: Quinta C, Damas 8 y 9 años: Constanza Junges, 2º puesto, entre 5 participantes.

Avanzada damas mayores (free dance): 3ª Delfina Alasia, entre 5 participantes.

Categoría Avanzada damas senior (free dance): 1ª María Belén Pereyra. No se presentaron otras participantes.

Promocional B damas senior: 2ª Candela Bracamonte, 4ª María Belén Pereyra.



LOGROS DE JUEVES Y VIERNES

La participación de Almagro dio inicio el jueves. En dicha jornada Morena Raffaelli fue campeona en la categoría Escuela Formativa 10 años, entre 29 participantes. En Tercera C 11 años, Agostina Peralta consiguió también el primer puesto y su compañera Ana Herrera fue segunda, entre 8 competidoras.

En tanto, en la categoría Cuarta C 9 años, Lucía Ferrarese consiguió el segundo puesto entre 6 patinadoras participantes.

Pasando a lo acontecido el viernes, en la categoría Escuela Formativa 7 años obtuvo el primer puesto Sofía Morero, entre 7 participantes. En tanto, en la categoría Segunda C Damas 12 y 13 años fue séptima Valentina Bork.

También tuvieron actividad los cuartetos. El Infantil Inicial integrado por Valentina Bork, Camila Echaniz, Ana Herrera y Agostina Peralta obtuvo el primer puesto; mientras que el cuarteto Mayor de Avanzada compuesto por Candela Bracamonte, Morena Giménez, Cecilia Fernández y Delfina Alasia se ubicó cuarto.

En la tercera edición del certamen internacional, y a la vez tercera participación de Almagro, las patinadoras rafaelinas representaron de excelente manera a nuestra ciudad y tuvieron un importante reconocimiento al esfuerzo realizado en entrenamientos y competencias preliminares.