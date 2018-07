"La Municipalidad de Santa Fe no pagó nada de las facturas que se le han emitido" Locales 24 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Antes de comenzar la presentación del programa para las empresas Pymes, Verónica Geese dijo que "la Municipalidad de Santa Fe no pagó nada de las facturas que se le han emitido. Seguramente la EPE comenzará algún tipo de compensación o medida judicial pero en este momento de la intendencia de asumir de lo que los usuarios no están pagando con la factura no lo han asumido, se niegan a pagarlo y ni siquiera la parte que ellos dicen que corresponde, con lo cual no han abonado un solo centavo y se lo estamos financiando el resto de los santafesinos", en alusión a la polémica que viene creciendo entre la ciudad capital y la empresa proveedora de energía.

Y agregó: "a nosotros nos parece un doble discurso muy raro, porque si uno lo que está pregonando es hacer lo que se debe hacer, entonces lo primero que tiene que hacer es pagar lo que tiene que pagar. Parece un poco excesivo, pero deberían haber averiguado antes cómo están haciendo en Rafaela para saber cuánto es lo que tienen que afrontar. Para la EPE es lo mismo, que lo pague el usuario, o la Municipalidad, pero son ellos los que tienen que tomar la determinación en base a saber cuánto va a tener que pagar realmente".

Por último dijo que "en esta ciudad la situación es muy clara porque aquí están todos los consumos medidos de alumbrado público: los semáforos, las plazas y medidores en todos lados. En Santa Fe no existe porque se había acordado en 2011, en base a un estudio de la UTN, cuánto era lo que consumía la ciudad. Esta es una cuestión que tiene que resolver el Municipio. Ahora bien, la EPE va a poner medidores en Santa Fe como los que hay en esta ciudad. Y así nadie va a tener dudas de lo que se consume", finalizó.