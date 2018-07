Santa Fe adeuda 30 millones Locales 24 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Al ser consultada por la situación de la ciudad de Santa Fe cuyo Intendente anuló recientemente el convenio con la EPE, Geese contestó: “La Municipalidad de Santa Fe no honró su deuda con lo cual no hay un solo centavo hasta hoy pagado de las facturas que ha emitido la EPE. Ni siquiera se ha consignado la parte que ellos consideran que les corresponde. Por eso la EPE ha tenido que pagar el consumo de esa energía con el dinero de todos los santafesinos. Esperamos que esto se regularice pronto a través de la gestión judicial o esperemos y es nuestra esperanza, que la Municipalidad entre en razón y honre sus deudas que son más de 30 millones de pesos”.

Asimismo aclaró: “Nosotros nos vamos a reunir con el Concejo de Rafaela pero como el convenio lo tiene la EPE con el municipio, nos parecía correcto antes entregarle la información al Intendente y después nos reuniremos con el Concejo para mostrarles los mismos números y explicarles de dónde surgen cuestiones que por ahí, no entran del todo en su conocimiento”.

El objetivo es “que no tengan dudas que es un sistema transparente y que salir del convenio es costoso a los municipios, por eso, todos tienen desde el año 1988 un convenio firmado con la EPE para poder honrar su consumo de alumbrado público”.



PLAN DE RECAMBIO A LED

La funcionaria informó que la provincia implementará un plan de recambio de luminarias a LED del que podrán participar “los municipios y comunas que estén adheridos al convenio con la EPE porque de ahí depende la posibilidad de cobro del sistema”.

“La idea es realizar la licitación a través de la Empresa Provincial de la Energía, que los municipios puedan adherir a este recambio firmando nuevos convenios con la empresa que es la que generaría la relación con un proveedor poniendo como garantía la cuota de la recaudación del alumbrado público”, finalizó Geese.

Ante esta noticia, Luis Castellano comentó: “Lo que plantea Verónica Geese nos genera una enorme esperanza y es que aquellos municipios que tenemos convenios firmados, podamos empezar con un proceso que venimos reclamando hace tiempo”.

“Esto es una muy buena noticia para la ciudad, es una buena noticia para bajar el consumo, para mejorar la iluminación y la seguridad e ir a un sistema que tiene un planteo de futuro en donde no caería sobre las espaldas de los municipios que están haciendo un esfuerzo enorme para el recambio de luminarias que es muy caro. La EPE ofrece esta posibilidad para toda la provincia y esto es muy bueno”, destacó el Intendente.