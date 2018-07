Décima edición de Talleres en la Casa Sociales 24 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Desde la CTA Castellanos, AMSAFE Provincial, CCEP Paulo Freire, Fundación La Paloma en la Flor y FM La Minga 94.9 - Radio Comunitaria, informamos la propuesta de Talleres en La Casa 2018, Décima Edición.

Esta nueva propuesta, totalmente gratuita, cuenta con 11 Talleres que comenzarán a partir de agosto hasta diciembre. Además, te podrás inscribir a los Apoyos Escolar Primario y Secundario que funcionan desde febrero. Esta nueva propuesta está integrada por: Taller Integrador para Adultos Mayores, Folclore, Teatro, Danza, Fotografía, Agricultura Urbana, Radio y Comunicación Popular. Computación, Religiosidad Popular, Historia, Plástica.

Las inscripciones comienzan a partir del lunes 23 de julio y se extenderá hasta el viernes 11 de agosto. Los Talleres están destinados al público en general y darán inicio el lunes 13 de agosto.

Quienes estén interesados en solicitar información sobre esta nueva propuesta de Talleres Gratuitos e inscribirse a los mismos deberán dirigirse a la Casa de la CTA Castellanos, sita entre calles Tucumán 107 -esquina San Martín, de la ciudad de Rafaela, de lunes a viernes, de 10:00 hs. a 12:00 hs. y de 16:00 hs. a 20:00 hs.



Desde la CTA Castellanos, AMSAFE Provincial, CCEP Paulo Freire, Fundación La Paloma en la Flor, INTA Rafaela y FM La Minga 94.9 –Radio Comunitaria- nos proponemos construir junto a otros un espacio de encuentro, diálogo y aprendizaje que posibilite democratizar el conocimiento y acceso al desarrollo integral de las personas a través de talleres de formación en artes, oficios y en clases de apoyo escolar, ofrecidos en forma gratuita.

Las experiencias recolectadas en las ediciones anteriores en los talleres (con más de 8000 inscriptos a lo lardo de 10 años de trabajo) comprueban la necesidad de que exista en nuestra ciudad un espacio que sea capaz de fomentar y acompañar procesos de aprendizaje colectivos, favoreciendo de manera integral a un mayor y mejor desarrollo humano de las personas. Por ello volvemos a dar inicio, por décima vez consecutiva, al Ciclo de Talleres en La Casa.





PROGRAMA

Talleres en La Casa de la CTA 2018- 10º Edición.

Inscripciones abiertas desde el lunes 16 de julio hasta el sábado 11 de agosto, en La Casa. de la CTA Castellanos (Tucumán esquina San Martín), de lunes a viernes de 10:00 hs. a 12:00 hs. y de 16:00 hs. a 20:00 hs.

Las clases comienzan el lunes 7 de agosto.

Qué son los talleres. Desde la CTA Castellanos, conjuntamente con AMSAFE Provincial, Fundación La Paloma en la Flor, CCEP Paulo Freire, INTA Rafaela y FM La Minga –Radio Comunitaria-, damos inicio a la Décima Edición de Talleres en La Casa. Nos proponemos construir junto a otros un espacio de encuentro, diálogo y aprendizaje que posibilite democratizar el conocimiento y el acceso al desarrollo integral de las personas a través de talleres de formación en artes, oficios y clases de apoyo escolar, ofrecidos en forma gratuita.

Que es la CTA. La Central de Trabajadores de la Argentina es una organización sindical, que agrupa a trabajadores de la actividad pública y privada, activos, jubilados, manuales e intelectuales, autogestionados, formales, precarizados, militantes de organizaciones sociales, barriales, comunitarias, juveniles, de discapacitados, de migrantes, de los pueblos originarios, de derechos humanos, de movimiento sociales y de trabajadores de la energía, la industria, la salud, la cultura y la comunicación, etc.



Talleres 2018

Taller de Huerta Agroecológica Urbana

Día: miércoles (15, 22 y 29 de agosto, 5, 12 y 19 de septiembre)

Horario: 15 a 16:30 hs

A cargo de Ricardo Ledesma y Cecilia Nava (Técnicos del programa Pro Huerta – INTA – MDS)

El Taller Urbano/Verde Verdura... todos los secretos para armar una huerta urbana agroecológica, tiene como objetivo aprender, conversar y compartir experiencias sobre la huerta agroecológica urbana. Trataremos sobre huerta convencional vs. huerta agroecológica, huerta en contenedores, la huerta en el paisaje urbano y alimentos sanos producidos en casa.

Destinado a todo público.



Taller Integrador para Adultos Mayores

Día: lunes

Horario: 14 a 16 hs

A cargo del Grupo de Cuidados de Adultos Mayores "Manos Tendidas".

El Taller tiene como objetivo generar tardes de encuentros con Adultos Mayores para trabajar en prevención física y mental, solución de problemas, contención afectiva/emocional, información relevante. Además se brindarán consejos, técnicas de cuidados generales, gimnasia y alimentación.

Destinado especialmente a adultos mayores e interesados en adquirir capacitación sobre cuidados integrales.



Taller de Teatro

Día y horarios: jueves de 18 a 19:30 hs (para adolescentes desde 12 a 18 años).

Lunes 20 a 21 hs (para adultos mayores de 19 años).

A cargo de Oscar Godoy.

El Taller tiene como objetivo generar un espacio para jugar en serio y sentir que se pueden crear infinitos mundos a partir del Teatro.

Destinado a personas mayores de 12 años.



Taller Inicial de Fotografía

Día y horario: serán acordados con quienes se inscriban al taller

A cargo de Juan Soffietti.

Se brindarán los conocimientos necesarios para comprender cómo funciona una cámara fotográfica y la técnica necesaria para obtener resultados fotográficos específicos. Se abordará el reconocimiento de las funciones y manejo de cámara: cuerpo de la cámara, velocidad de obturación, ópticas, diafragmas, sensibilidad, objetivos, accesorios. etc. La finalidad es incentivar la búsqueda estética personal diversas y otros modos de expresión. Trabajaremos con conceptos teóricos básicos de fotografía y salidas fotográficas para afianzar lo estudiado. Haremos énfasis en la práctica y en los desafíos propuestos por las personas participantes. Analizaremos grupalmente las imágenes obtenidas con el fin de reflexionar críticamente sobre las producciones.

Destinado a personas sin conocimiento previo de fotografía y que desean iniciarse con fundamentos en el arte de la fotografía.



Taller de Computación

Día y Horario: miércoles 15 a 16 hs (Comisión 1)

Viernes 15 a 16 hs (Comisión 2)

A cargo de Leonardo Azar e Hipólito Barreiro.

El Taller tiene como objetivo brindar conocimiento básicos de informática. Se aprenderán a identificar los componentes de la pc, utilizar el sistema operativo de Windows, emplear los contenidos de office, navegar en internet, enviar y recibir e-mails, manejar las redes sociales, hacer mantenimiento de su propia pc. No se requiere conocimientos previos.

Destinado a personas de cualquier edad, adultos y niños que se quieran iniciar en el mundo de la informática.



Taller de Danzas

Día: martes

Horario: 18:15 a 19:15 hs

A cargo de Ana Segnini

Destinado a personas entre 10 y 20 años. Se trabajará con todo lo que un cuerpo en contacto con el mundo siente que palpita a su alrededor, ya que puede ser motor de movimiento. De acuerdo con los gustos y necesidades del grupo, exploraremos distintas técnicas de danza: contemporánea, jazz, clásica, urbanas.



Taller de Historia

Día: lunes

Horario: 19:30 hs (duración 80 minutos por encuentro)

A cargo de Juan Carlos Ceja.

En este taller buscaremos apropiarnos de herramientas para leer y conocer nuestra historia argentina, latinoamericana y mundial o, mejor, las diferentes vertientes desde la cual se la ha contado y difundido. Abordaremos la historia no sólo por medio de libros de esa disciplina sino, fundamentalmente, a través de diferentes expresiones sociales y culturales de la humanidad: literatura, pintura, cine, entre otras que sugieran los participantes.

Destinado a personas mayores de 17 años.



Taller de Religiosidad Popular

Día: sábados

Horario: 15 a 16:30 hs

A cargo de Leonardo Azar

La dimensión religiosa constituye un factor determinante en la construcción de identidades de los pueblos de nuestra América. Se trata de una experiencia colectiva que persigue el bien común, adquiriendo componentes propios de cada uno de los pueblos y creencias que habitan nuestro continente. En este taller intentaremos encontrarnos con la religiosidad que habita en nuestros pueblos y su carácter transformador en pos de una sociedad más justa.

Destinado: a todo público.



Taller de Plástica

Día: lunes

Horario: 17:45 hs

A cargo de Regina Bertini.

Espacio de arte destinado a niños y jóvenes. Se enseñarán técnicas variadas del plano como dibujo, pintura y grabado. El objetivo es disfrutar del taller, aprender explorando con los materiales y técnicas.

Destinado a personas mayores de 15 años.



Taller de Folclore

Día y Hora: martes 18:00 hs. a 20:00 hs (Niños y niñas).

Jueves 19:00 hs. a 21:00 hs (Adultos).

A cargo de: Marcelo Gorosito.

Aprenderemos los bailes tradicionales argentinos para comprender y sentir a través de la danza las diferentes manifestaciones culturales que caracterizan nuestro pueblo.

Destinado a todo público.



Taller de Radio:

Día: sábado

Horario: 16 a 17:30 hs

A cargo de Martín Oggero y Matías Beltramino.

En el taller intentaremos generar un espacio de encuentro para la reflexión en torno a la comunicación y brindaremos las habilidades y competencias necesarias para pasar del status de receptores a emisores. No requiere de conocimientos previos.

Destinado: a personas mayores de 14 años.