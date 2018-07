Lázaro Solís, del CECR, fue campeón en Sub 8 Deportes 24 de julio de 2018 Redacción Por AJEDREZ

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA CECR CAMPEON./ El pequeño Lázaro Solís.

La Escuela de Ajedrez del Centro Empleados de Comercio participó del Torneo de Ajedrez Infantil que organizó la subcomisión de Atlético de Rafaela. Se disputaron las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14 y entre todas participaron un total de 44 ajedrecistas, en donde estuvieron representadas las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Por el CECR se hicieron presentes los siguientes ajedrecistas: Gerónimo Hevia, Gonzalo Hilgert, Franco Fioramonte, Tobías Stenderup y Lázaro Solís. Buena labor tuvieron algunos de estos ajedrecistas, ya que Hevia ocupó el quinto puesto en la sub 14 (podría haber participado en la menor por reglamento); en Sub 12 Gonzalo Hilgert consiguió el tercer puesto y Lázaro Solís se consagro campeón en Sub 8.

Esta labor constituye un justo premio a la tarea que vienen realizando conjuntamente jugadores, profesores y dirigentes. Es muy importante el esfuerzo que realiza esta escuela de ajedrez que con su presencia difunde el ajedrez rafaelino, en distintas ciudades del país con desempeños distinguidos, como así también en el exterior ya que Gonzalo Hilgert como campeón Argentino Sub 10 edición 2017, participó ese mismo año del Mundial que se disputó en Brasil, como así también del Sudamericano que se jugó en Paraguay.

Dicha escuela tiene como emblema desarrollar el ajedrez como una herramienta formativa y educativa, con un fuerte contenido social, logrando así la inclusión del individuo.