Comienzan a sacar los turnos del boleto educativo Locales 24 de julio de 2018 Redacción Por EN DOS MESES FUNCIONARIA LA SUBE

EN MARCHA. Alumnos y docentes ya pueden revalidar el Boleto Educativo.

"La ciudad de Rafaela cuenta con un beneficio para todos los estudiantes de la ciudad y para los estudiantes de afuera que están en nuestra ciudad, con un boleto educativo que tiene un descuento del 100% de la tarifa. Este beneficio es algo extraordinario, no se da en casi ninguna ciudad del país y por lo tanto Rafaela deja una marca en la importancia que hay que tener en la educación de nuestros chicos", adelantó ayer el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Daniel Ricotti.

De acuerdo a lo que está reglamentado por la Ordenanza, que aprueba el boleto educativo, ayer quedó habilitado el espacio para que docentes y alumnos puedan entrar en la página de la Municipalidad (http://www.rafaela.gov.ar) para poder sacar su turno y poder bajar la planilla para que luego sea validada por el establecimiento educativo donde consta que son alumnos regulares. Luego, con el DNI en mano y con la tarjeta del boleto educativo, podrán hacer todos los trámites.

Además, los docentes tienen el mismo beneficio que los alumnos y esto va a validar por 6 meses, en este segundo semestre del año, con la condición de alumnos regular o de docente, para que puedan tener el beneficio.

Una vez que tengan todo validado, deben presentarse en la oficina que está en el parque Malvinas (Tucumán y San Martín) donde se cargará en la tarjeta el boleto educativo gratuito.

En el caso de aquellos que hayan extraviado Boleto y quienes presenten uno que no corresponda a su identidad, deberán presentar la denuncia policial de extravío y abonar para su restitución 30 pesos.

Además, la tarjeta TEP va a seguir un tiempo en circulación, al menos hasta la finalización del ciclo lectivo de este año y a partir del año que viene se va a poder utilizar la SUBE. Aquellos que no tengan la TEP y quieran implementar directamente su tarjeta SUBE, lo van a poder hacer sin inconvenientes. Mientras tanto la tarjeta TEP va a estar en circulación.

Recordemos que la tarjeta SUBE todavía no se empezó a implementar en nuestra ciudad, ya que en estos momentos se están colocando las unidades dentro de los equipamientos, donde aún restan ajustes. "Estamos en una etapa de puesta en funcionamiento y de puesta en marcha. Calculamos que en dos o tres meses tendrá operatividad. La gente que por ahora tiene la tarjeta SUBE le puede cargar dinero, pero deberá utilizarla sólo en ciudades habilitadas, como Santa Fe, Venado Tuerto, Buenos Aires, entre otras", dijo el ingeniero Ricotti.

Con estos operativos, Rafaela va a ser la tercera ciudad de la provincia que va a estar en marcha con el sistema SUBE.