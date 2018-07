Michetti hará historia en la Exposición Rural Nacionales 24 de julio de 2018 Redacción Por La Vicepresidenta será la primera mujer en brindar el discurso inaugural en la muestra de Palermo. Ayer desarrolló actividades en Gran Bretaña.

FOTO NA EN LONDRES. Gabriela Michetti mantuvo un encuentro con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La vicepresidenta Gabriela Michetti se convertirá el sábado próximo en la primera mujer en pronunciar el discurso inaugural de la tradicional Exposición Rural de Palermo, en 132 años. Así lo confirmó ayer el ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, en diálogo con NA durante una recorrida por la muestra en el barrio porteño de Palermo.

Michetti estará al frente del Poder Ejecutivo a raíz del viaje que el presidente Mauricio Macri realizará a Sudáfrica para participar en la cumbre de los países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), a la que fue invitado.

Igual, el presidente prevé visitar este miércoles la Exposición de Palermo.

Etchevehere recorrió la feria acompañado por el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina. "El presidente tiene una reunión importantísima en los BRICS", dijo Etchevehere, quien explicó la relevancia de este tipo de encuentros, al destacar que "mandamos el primer embarque de carne a Japón gracias a que hace un año encabezó una visita de Estado a ese país y pudimos empezar a trabajar para que nuestra carne esté allá".

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Etchevehere dijo que en la reunión de los BRICS, Macri tomará contacto bilateral con socios estratégicos para el comercio exterior como Brasil, Rusia, India y China".

El ministro de Agricultura dijo que "seguramente otro que no se perderá Palermo será el jefe de Gabinete, Marcos Peña, porque le gusta venir y comer un choripán en el stand de Misiones Rurales".

Dijo que "lo importante, independientemente de quién venga o no, es el trabajo que se hace de fondo no solamente en Agroindustria, sino también en Cancillería, en Producción y Jefatura de Gabinete, todas las áreas del Gobierno están abocadas a que este sector agroindustrial sea motor de la economía, exprese su potencial, como todos los otros sectores de la economía que ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas".



VIAJE A LONDRES

Por otra parte, Michetti se reunió ayer en Londres con importantes figuras internacionales para debatir políticas para la inclusión de personas con discapacidad. La funcionaria mantuvo encuentros en la embajada argentina con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y con representantes del All-Party Parliamentary Group del Parlamento británico, entre otros.

Michetti también fue recibida por Facundo Chávez Penillas, asesor de derechos humanos y discapacidad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estas jornadas de trabajo se realizan en la previa de la Cumbre Global de Discapacidad que se llevará a cabo este martes en la capital inglesa y de la que participará la vicepresidente argentina.

En el marco de su viaje oficial al Reino Unido, la vicepresidente también saludó al embajador argentino en Londres, Renato Carlos Sersale di Cerisano.