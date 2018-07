Continúa en aumento la fuga de capitales Nacionales 24 de julio de 2018 Redacción Por En junio superó los USD 3.000 millones, según datos oficiales.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La fuga de divisas trepó en junio último a USD 3.074 millones, una cifra que triplicó a la registrada en igual período de 2017, informó ayer el Banco Central, y de este modo desde diciembre de 2015 ya se superaron los USD 50.000 millones.

Los datos surgen del informe correspondiente a junio del Mercado de Cambios y Mercado Cambiario del Banco Central, los que reflejan la corrida cambiaria que se registró durante ese mes y que desembocó en una fuerte devaluación.

Dentro del informe, el ítem correspondiente a egresos por la formación de activos externos de residentes -equivalente a la fuga de divisas- fue de 3.074 millones de dólares, mientras en junio de 2017 ese rubro había registrado una suma de 1.020 millones.

No obstante, con relación a mayo último -en plena corrida- la formación de activos externos experimentó una baja del 33,4%, ya que en ese período había llegado a 4.616 millones de dólares. En el primer semestre, la salida de fondos trepó a 16.676 millones de dólares, más del doble del nivel registrado en el mismo período de 2017, equivalente a una suba del 117%.

Por impulso de la corrida cambiaria, la fuga de divisas entre enero y junio pasados fue la más elevada desde la salida de la convertibilidad. Si se contabilizan todos los montos desde finales de diciembre de 2015 cuando asumió la Presidencia Mauricio Macri, la cifra se ubica en los 50.799 millones de dólares.

Durante el año pasado, la salida de capitales había llegado a 22.148 millones de dólares, un monto superado en 2008 cuando había llegado a 23.098 millones.

El Central informó que "la cuenta capital y financiera del Sector Privado No Financiero registró egresos netos por 5.083 millones de dólares". "Este déficit estuvo explicado principalmente por los egresos registrados por la formación de activos externos de residentes por 3.074 millones de dólares, por la salida neta de la operatoria de títulos valores en el mercado secundario por 1.092 millones y por las repatriaciones netas por inversiones de no residentes por 637 millones", explicó.



1.114.000 PERSONAS

COMPRARON DOLARES

Las compras de billetes de residentes en el país totalizaron US$ 3.803 millones en junio y fueron realizadas por 1.114.000 clientes, cantidad que representó un aumento de 30.000 personas respecto de mayo, según surge del Balance Cambiario del Banco Central distribuido ayer.

Si se desagrega la información teniendo en cuenta el monto de las compras mensuales por cliente, se observó que el 39% de las compras de billetes (unos US$ 1.480 millones) fueron realizadas por importes de hasta US$ 10.000 mensuales, incrementando su participación ocho puntos porcentuales con respecto al mes previo.

Asimismo, el 96% de la cantidad de clientes que compraron billetes en junio operaron en el estrato más bajo y la compra promedio por cliente resultó en US$ 3.413, registrando una disminución de 26% respecto a lo observado el mes previo.

Los datos surgen del informe: Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central.

El volumen operado en el mercado de cambios totalizó US$ 48.378 millones, nivel que representó un incremento de 20% en términos interanuales.

Las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario resultaron deficitarias en US$ 387 millones, señaló la entidad que conduce Luis Caputo. La cuenta capital y financiera del "Sector Privado No Financiero" (SPNF) registró egresos netos por US$ 5.083 millones.