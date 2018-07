Arrancaron las revanchas Deportes 24 de julio de 2018 Por Martin Ferrero Las Divisiones Inferiores de la Primera A pusieron en marcha el torneo Clausura.

FOTO M. FERRERO EN BARRANQUITAS. / Sportivo Norte recibió la visita de Ferrocarril del Estado.

Se terminaron las vacaciones de invierno y retomaron la acción los diferentes torneos de Inferiores de Liga Rafaelina de Fútbol. El sábado se jugó la primera fecha del torneo Clausura en donde Independiente San Cristóbal quedó libre.

A continuación todo lo sucedido y lo que se le viene a cada elenco:

Quinta División: Sportivo Norte 2 (Leandro Lescano y Tomás Vecchio) - Ferrocarril del Estado 1 (Leandro Raimondi), Unión de Sunchales 2 (Jairo Valdez y Lautaro Rojas) - 9 de Julio 1 (Ezequiel Segovia), Peñarol 0 - Deportivo Libertad 1 (Alexis De Los Santos), Brown de San Vicente 0 - Argentino Quilmes 1 (Martín López), Atlético de Rafaela 1 (Jair Triverio) - Ben Hur 1 (Kevin Kujawinsky).

Sexta División: Unión de Sunchales 1 (Julián Ricarte) - 9 de Julio 0, Peñarol 2 (Dante Farías y Ezequiel Cabral) - Deportivo Libertad 3 (Gastón Cejas x 2 y Alejandro Ortíz), Brown de San Vicente 1 (Julián Lezcano) - Argentino Quilmes 1 (Alejandro Velázquez), Atlético de Rafaela 2 (Ramiro Matteoda y Emiliano Fenoglio) - Ben Hur 0. A Ferrocarril del Estado le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.

Séptima División: Sportivo Norte 1 (Owen Escobar) - Ferrocarril del Estado 4 (Uriel Sandoval x 2, Josué Merlo y Franco Villalba), Unión de Sunchales 1 (Luciano González) - 9 de Julio 0, Peñarol 2 (Gabriel Wattier y Nicolás Gallardo) - Deportivo Libertad 0, Atlético de Rafaela 0 - Ben Hur 0. A Argentino Quilmes le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.

Octava División: Sportivo Norte 1 (Tobías Godoy) - Ferrocarril del Estado 2 (Lucas Moralez x 2), Unión de Sunchales 1 (Mateo Duarte) - 9 de Julio 1 (Matías Mendoza), Peñarol 2 (Luca Anso y Santiago Sarco) - Deportivo Libertad 2 (Brian Goro y Leonel Baigoria), Brown de San Vicente 0 - Argentino Quilmes 1 (Patricio López), Atlético de Rafaela 0 - Ben Hur 0.

Novena División: Sportivo Norte 2 (Iván Maldonado x 2) - Ferrocarril del Estado 1 (Rodrigo Pomba), Unión de Sunchales 0 - 9 de Julio 0, Peñarol 0 - Deportivo Libertad 3 (Gianluca Milanesio x 2 y Joaquín Reynoso), Brown de San Vicente 1 (Facundo Isla) - Argentino Quilmes 1 (Alejandro Fumilla), Atlético de Rafaela 1 (Misael Rodríguez) - Ben Hur 0.

Novena Especial: Unión de Sunchales 0 - 9 de Julio 0, Peñarol 0 - Deportivo Libertad 2 (Ignacio D’Antoni x 2), Atlético de Rafaela 2 (Thomás Hernández y Mirco Gattolín) - Ben Hur 0.

Categoría 2006: Ferrocarril del Estado 6 (Facundo Ortíz x 5 y Maximiliano Chazarreta) – Sportivo Norte 0, 9 de Julio – Unión de Sunchales, Deportivo Libertad 0 – Peñarol 4 (Nicolás Bork, Marcelo Alfonzo, Rafael Russo y Octavio Oesquer), Argentino Quilmes 1 (Bruno Pérez) – Brown de San Vicente 3 (Gerónimo Franco, Ramiro Galetto y Santiago Córdoba), Ben Hur 3 (Ángel Bastida, Santino Fagnola y Agustín Narbona) – Atlético de Rafaela 0.

Categoría 2007: Ferrocarril del Estado 2 (Diego Villarreal y Luciano Martinelli) – Sportivo Norte 1 (Iván Saavedra), 9 de Julio – Unión de Sunchales, Deportivo Libertad 3 (Lautaro Lencina, Catriel De Los Santos y Sebastian Larrea) – Peñarol 0, Argentino Quilmes 2 (Thiago Cabrera y Tomás Molina) – Brown de San Vicente 0, Ben Hur 1 (Francisco Viotti) – Atlético de Rafaela 0.



Próxima fecha (2ª, sábado 28/07): Argentino Quilmes vs. Atlético de Rafaela, Deportivo Libertad vs. Brown de San Vicente, 9 de Julio vs. Peñarol, Ferrocarril del Estado vs. Unión de Sunchales, Independiente San Cristóbal vs. Sportivo Norte. Libre: Ben Hur.



Nota: en los encuentros de Infantiles se invierten las localías.