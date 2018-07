Fuerte rechazo de la oposición a la reforma Nacionales 24 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Dirigentes de distintos espacios de la oposición cuestionaron ayer la decisión del Gobierno de habilitar a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de "seguridad interior" y reclamaron que se discuta ese cambio en el Congreso.

El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria consideró como una "degradación de la democracia y el estado de derecho" el cambio en la política de defensa anunciada por el presidente Mauricio Macri, al tiempo que reclamó que el tema sea debatido en el Congreso.

"Desde 1983 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior. Involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos de narcotráfico es ilegal y en países como México, Colombia y Brasil fracasó, lo que generó una revisión de esa decisión", advirtió el bloque opositor.

En un comunicado, los diputados kirchneristas indicaron que "entrometer a las Fuerzas Armadas en seguridad interior exige la modificación de tres leyes piramidales de la Democracia argentina: Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Sin ello sería ilegal".

"Por lo tanto, solicitamos que el debate pase por el Congreso de la Nación", subrayaron los legisladores de la oposición.

Además, indicaron: "Estados Unidos mantiene la diferencia de roles y separación entre defensa y seguridad".

"Como en tantas otras cosas, Macri atrasa o busca distraer a la ciudadanía con cuestiones ineficaces e ilegales", puntualizaron los diputados.

En particular, el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, destacó que ni siquiera Estados Unidos aplica la doctrina que ahora impulsa el Gobierno, ya que ese país "mantiene la diferencia de roles y separación entre Defensa y Seguridad".

En la misma sintonía, el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá dijo que "si quieren reformar las Fuerzas Armadas y derogar las leyes existentes, que vengan a discutirlo al Congreso". En declaraciones a radio La Patriada, el ex gobernador bonaerense afirmó que "no es conveniente para la seguridad de un país que ha tenido un partido militar, que las Fuerzas Armadas estén a cargo de la seguridad interior".

También se pronunció en contra de la reconversión del rol de las Fuerzas Armadas el ex canciller Jorge Taiana, quien resaltó que esa institución está "para defender la soberanía de la Nación" y no "para ser auxiliar de las fuerzas de seguridad".

Por su parte, el dirigente del MST Alejandro Bodart advirtió que la medida "es el inicio de un camino para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir ante la hipótesis de la conflictividad social".