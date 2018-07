El Ejército como "fuerza disuasiva" contra el narcotráfico y el terrorismo Nacionales 24 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El ministro de Defensa, Oscar Aguad, confirmó ayer que el Ejército actuará como "fuerza disuasiva" en los pequeños poblados de frontera para que "no haya peligro de que puedan instalarse grupos vinculados al narcotráfico y también grupos terroristas".

Aguad indicó que se creará una "fuerza de despliegue rápido con 10 mil hombres", al tiempo que planteó que "no hace falta" que la iniciativa anunciada este lunes por el presidente Mauricio Macri pase por el Congreso de la Nación.

En declaraciones a los canales de televisión C5N y Todo Noticias (TN), el ministro dijo que está "trabajando en un equipamiento más liviano, más ligero que el anterior".

"Los soldados que van a ir a la frontera en poco tiempo van a contar con el equipamiento personal que van a necesitar en el Norte del país", dijo. El funcionario sostuvo, además, que "no hace falta" que estas modificaciones "pasen por el Congreso Nacional porque está vigente la Ley de Defensa".

"El Presidente tiene dos atributos personales: la defensa y la política exterior. Haciendo uso de uno de esos atributos es que reformula el rol de la defensa o del instrumento militar en la defensa", señaló. Aguad también precisó que "antes del miércoles los dos instrumentos legales" que establecerán los cambios "van a estar firmados" por Mauricio Macri.

El ministro de Defensa señaló además que el despliegue dispuesto "no es en reemplazo de Gendarmería, sino complementaria".

Por otra parte, Aguad adelantó que se va a adquirir un moderno "aparato" para actuar en el marco de la "ciberdefensa".

"El aparato que se va a adquirir es de origen israelí, no tiene que ver con la política de seguridad, tiene que ver con (prevenir) un ciberataque que comprometa nuestro sistema tecnológico", dijo.