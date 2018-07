Vettel admitió que se equivocó en Alemania Deportes 24 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP VETTEL. Reconoció su error en Hockenheim.

Dicen que errar es humano. Por eso Sebastian Vettel no dudó en tomar toda la responsabilidad de lo ocurrido en el Gran Premio de Alemania cuando abandonó en la vuelta 52 bajo la lluvia en momentos que venía ganando. Esto le costó su primer triunfo en Hockenheim y el liderazgo en el Mundial, ya que quedó a 17 unidades de Lewis Hamilton, justamente el ganador en Hockenheim.

El alemán volvió al paddock cabizbajo, sin quitarse el casco, y enfadado consigo mismo. Se acercó al muro de boxes, donde estaban sus ingenieros, y allí se disculpó con ellos por el error que tan caro le puede costar en la pelea por el título. Ante la prensa, también asumió su culpa.

"Obviamente, cometí un error, no he podido volver a la carrera. Bloqueé las ruedas traseras", señaló el piloto de Ferrari.

"Habíamos controlado la carrera hasta entonces, durante gran parte, pero he acabado en la grava. Es duro, pero es mi error", añadió.

"En la próxima carrera vamos a hacer lo que podamos. No creo que tengamos que demostrar nada a nadie. Todo el mundo sabe de lo que somos capaces. Estoy confiado", finalizó quién sufrió su primer abandono esta temporada, y deberá esperar para lograr su primera victoria en Hockenheim.