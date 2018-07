Miami deberá esperar para tener su Gran Premio de F1 Deportes 24 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El desembarco de la Fórmula 1 en Miami deberá esperar al menos hasta la temporada 2020, ya que la oposición de diversos residentes locales, obligaron al cuerpo sancionador a esperar que la Alcaldía local tome la decisión de apoyar, o no, la organización del evento, lo cual ocurrirá recién en septiembre, aunado a ello la dificultad para firmar los contratos pertinentes con todas las instancias necesarias.

"En los últimos meses hemos trabajado con el promotor Stephen Ross y la Ciudad de Miami para llevar a cabo nuestra ambición de tener un Gran Premio en Miami y aunque hemos realizado mucho progreso y nuestra preferencia era correr en Miami en 2019, las complejas negociaciones han llegado a un punto tal en el que para ofrecer una mejor experiencia a nuestros seguidores, equipos y pilotos, no será posible organizarlo en 2019", indicó Sean Bratches, director general de Operaciones Comerciales del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Liberty Media remarcó que no querían comprometer la comodidad de los ciudadanos de Miami en la organización de dicho evento, y que han preferido el tener que esperar hasta 2020 para tener un circuito "en condiciones, aunque esté por debajo de lo óptimo, simplemente para cerrar el acuerdo".

Desde hace unas temporadas, Estados Unidos tiene un Gran Premio, el que se lleva a cabo en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas) y que tiene fecha para el 21 de octubre en el presente campeonato de Fórmula 1.

Este anuncio implica que la próxima temporada tendrá solamente 20 Grandes Premios, ya que Alemania no estará presente en el calendario oficial, según confirmaron los organizadores el fin de semana anterior, cuando se utilizó por última vez el circuito de Hockenheim.