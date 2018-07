Una muerte y 3 crímenes conmueven a Mendoza Policiales 24 de julio de 2018 Redacción Por Un empresario fue hallado muerto en su auto incinerado. Y dos mujeres y un niño de 4 años fueron encontrados muertos en su domicilio asesinados. Un joven de 23 años resultó detenido poco después por la policía acusado del triple asesinato.

FOTO DIARIO LOS ANDES TRIPLE CRIMEN. De izquierda a derecha las víctimas: Karen Arenas (22), Alejandra Ferreyra (48) y Yariel Bruno (4).

MENDOZA, 24 (NA). - El empresario hotelero mendocino Roberto Viegas Bordeira, que se encontraba desaparecido desde hace una semana, fue encontrado muerto ayer en las proximidades de su domicilio de la localidad de Godoy Cruz tras una intensa búsqueda.

El cuerpo sin vida del empresario de 74 años fue hallado ayer por la mañana en un descampado cercano a Corredor del Oeste y calle Lago Hermoso, de Godoy Cruz, lindero al barrio Palmares, donde Viegas Bordeira tenía su domicilio.

Personal de la Unidad Investigativa que realizó el rastrillaje indicó que el cuerpo no estaba enterrado y se desconoce hasta el momento si presentaba heridas o signos de violencia, de acuerdo a lo publicado por el Diario Uno de Mendoza.

El empresario, que es dueño del hotel El Nevado, ubicado en las cercanías de la Terminal de Ómnibus, salió el martes de su casa en el barrio Palmares sin su teléfono celular, lo que impidió a la policía usar la alternativa de un rastreo satelital o al menos a través de las antenas de las compañías de teléfonos móviles.

El Citroën C3 propiedad del empresario tampoco tiene GPS como los autos 0 kilómetro, por lo que en principio no está muy claro el recorrido que hizo.

El automóvil fue encontrado incinerado en la zona del basural El Pozo, en el barrio Campo Pappa, y no se pudieron levantar rastros que permitan buscar en los sistemas informáticos.

Según trascendió, el hombre tenía un principio de demencia senil, lo que provocaba que por momentos se desorientaba.

Un empleado del cementerio Los Andes Memorial, cercano a El Pozo, fue el último que lo habría visto con vida y en su auto. El hombre relató que Roberto Viegas ingresó confundido al cementerio al parecer creyendo que era el barrio Palmares, donde vivía.

Según relató a la policía, el empleado del cementerio le explicó el camino para regresar, y se convirtió en la última persona en verlo con vida antes de la desaparición.



TRIPLE CRIMEN

Por otra parte, dos mujeres y un niño de 4 años fueron encontrados muertos en su domicilio de la localidad mendocina de Maipú, mientras que un joven de 23 años, novio de una de las víctimas, resultó detenido poco después por la policía acusado del triple asesinato.

Las víctimas, identificadas como Alejandra Ferreyra, de 48 años; su hija Karen Arenas, de 22; y Yariel Bruno, de 4 años; fueron encontrados por la madre del menor "brutalmente asesinados", de acuerdo a lo publicado ayer por el diario Uno de Mendoza.

Ayer por la madrugada alrededor de la 1:30, la mujer, hija de una de las víctimas y madre del nene asesinado, arribó al domicilio del barrio Bandera Argentina constatando que los cuerpos presentaban signos de violencia y heridas de arma blanca.

Según publicó el diario Uno en su web, vecinos del lugar señalaron que durante la noche un joven, novio de una de las víctimas, fue visto mientras se retiraba del lugar, por lo que los efectivos policiales procedieron a su detención.

Tras constatar que luego del asesinato hubo un intento por "limpiar la escena del crimen" y por los datos aportados por testigos, las autoridades se dirigieron al domicilio del acusado donde encontraron entre otras cosas zapatillas manchadas con sangre.

El detenido, identificado como Ezequiel Ledesma, fue puesto a disposición de la justicia. (NA)