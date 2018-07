El Suzuki New Swift en la Argentina Automotores 24 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Luego de la preventa -que se realizó durante el mes de junio- se lanza la nueva generación del Suzuki New Swift en nuestro país. Desembarca desde Japón de la mano de Inchcape, que es importador oficial del fabricante nipón en Argentina. A partir de ahora, el hatchback que compite en el segmento B comienza a transitar su cuarto ciclo de vida.

El arribo se produce en una única versión, que es la tope de gama denominada GLX. Según Suzuki, el New Swift incorpora nuevas líneas de diseño que aporta dinamismo, estilo deportivo y atrevido. Lo que buscan con esta renovación es “brindar adrenalina”, con una nueva estructura que mejora el rendimiento del volante.

Por su parte, el Suzuki New Swift comparte la plataforma Heartect con el Baleno. Con respecto a su mecánica, el New Swift incorpora un nuevo propulsor (reemplazando el 1.4 litros 16 válvulas). En su nueva generación equipa un motor 1.2 litros, 16 válvulas, que desarrolla una potencia de 85 caballos de fuerza. La potencia disminuyó en 10 CV y el par en 17 Nm. Se asocia a una caja automática CVT de cinco velocidades y tracción delantera.

El GLX ofrece en el interior una pantalla táctil de 10,5 pulgadas con Mirronlink, navegador satelital y Bluetooth. También incluye el asiento del conductor regulable en altura, volante forrado en cuero (configurable en altura y profundidad). Mientras que en el exterior se destacan los faros delanteros y traseros de LED, con llantas diamantadas de 16 pulgadas.

En cuanto a la seguridad, el New Swift equipa seis airbags, sistema de frenos ABS con EBD y BAS, control de estabilidad, ganchos Isofix, luz de giro en espejos exteriores y cámara posterior visualizadora del retroceso. (Fuente: Conduciendo.com)