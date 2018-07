Para Rodríguez la obra es un "hecho artístico" Locales 24 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

La fuerte polémica en Rafaela por la realización de una obra de teatro en la que actores desnudos lucen los pañuelos verdes de la campaña a favor del aborto frente a imágenes del Papa Francisco y de la Virgen María no sólo encendió la ciudad sino que también se prolongó en Buenos Aires cuando los principales medios nacionales se hicieron eco.

La exhibición de la obra "Dios", del dramaturgo Lisandro Rodríguez, motivó el repudio del obispo local, monseñor Luis Fernández. "Recogiendo los sentimientos de sorpresa y agravio por parte de muchas personas que habiendo asistido a una obra de teatro, se sintieron ofendidos profundamente en su Fe y en sus sentimientos hacia la celebración de la Eucaristía, hacia la Santísima Virgen María, hacia el Papa Francisco y hacia la Iglesia en general, consideramos necesario unirnos a las diversas manifestaciones que, de manera especial en las redes sociales, expresan su dolor y su repudio hacia estos hechos", señaló el obispo a través de un comunicado.

La obra simula los diversos pasajes de una celebración religiosa y generó polémica cuando dos actores desnudos se abrazaron a la imagen del Papa Francisco y a otra de la Virgen María y bailaron alrededor de ellas luciendo pañuelos verdes de la campaña a favor del aborto legal.

El autor y director Lisandro Rodríguez, evaluó a su vez en declaraciones periodísticas que "la reacción que tuvimos por parte de la Iglesia devela lo mal que estamos como sociedad". "No entender que lo que hacemos es un hecho artístico y no una misa auténtica, es un error", argumentó.

La obra se estrenó en el Centro Cultural Recoleta el año pasado y Rodríguez señaló que en esa oportunidad no se registraron cuestionamientos por parte de sectores religiosos, aunque para entonces no estaba en debate el tema del aborto.

"Pasó prácticamente desapercibida, no tuvimos problemas con la Iglesia ni con grupos católicos. Pero en Rafaela sucedió algo parecido a lo que le pasó a León Ferrari cuando censuraron, hace quince años, su muestra, también en el Recoleta. En ese momento habló el entonces Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio y dijo que era una blasfemia. Ahora habló contra nosotros un Obispo. A otra escala, es la misma reacción", dijo.