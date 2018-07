Mondino ensaya una defensa de su elección Locales 24 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Con serenidad después de la tormenta del fin de semana. Así se mostró el director Artístico del Festival de Teatro de Rafaela, Gustavo Mondino, en todas las entrevistas que ofreció a lo largo del lunes con medios de esta ciudad pero también de Buenos Aires.

Admitió que aún no había hablado con el intendente, Luis Castellano, aunque reconoció que "me debe querer estar incendiando en la plaza como pide la gente". Mondino recordó haber visto la cuestionada obra "Dios" el año pasado. "Salí conmovido y salí movilizado. En ese momento se militaba sobre la causa de Santiago Maldonado. Ahora dejó de ser candente este tema y hay otros... y la legalización del aborto es un tema que nos tiene preocupados y divididos. La obra se va actualizando, yo lo sabía, sabía que iban a sumar los pañuelos verdes. La obra es enorme", dijo en declaraciones a radio ADN de Rafaela. Y más allá de los cuestionamientos que recibió, expresó que "la programaría una y mil veces".

Y en declaraciones a una radio porteña dijo: "Es necesario que el arte movilice, proponga temas, interpele. Toda la polémica que se armó fue con gente que no vio la obra, sino que vio una imagen". Sin embargo, aclaró que "cuando programé la obra sabía que podía generar alguna controversia, pero no pensé que tanta. La obra es tanto más abierta que la imagen; nos hace reflexionar sobre el rol de la Iglesia, abre muchas puertas. Todo lo que se dice y el nivel de intolerancia es muy fuerte".



LA MASCARA

En medio de la polémica, el director del Festival no sólo fue blando de críticas sino que también cosechó respaldos. Como el del Centro Cultural La Máscara, entidad a la que pertenece y debe su vinculación con el teatro. "Creemos en el arte por su capacidad de transformarnos y por la posibilidad que nos da pensar y pensarnos como parte de este mundo.

Creemos en el teatro por su capacidad de liberarnos y por la posibilidad que nos da para ver y vernos en este mundo.

Nos espanta la intolerancia, nos avergüenza la imposición, nos agravia la incomprensión, nos horroriza tanto desencanto", sostiene un comunicado de la entidad.

"Y deberemos seguir en esto del pensar y el trabajar, deberemos seguir en esto de moldear el cemento, acariciar lo áspero, hurgar en los huecos de lo no dicho, indagar en las miserias y los desiertos del alma. Y deberemos seguir, porque así lo confirmamos y elegimos, sumergirnos en las explanadas del cristal para resquebrajarlo y dejar que emerjan los colores", agrega.

"Tanto se habla, tanto se opina, tanto se acusa, se condena, se aniquila... Aquí estamos, por nuestros sueños, por nuestros ideales, y por todo el maravilloso público rafaelino, ese que construye, junto con nosotros, la escena de la ciudad, invencible a pesar de tantos grises".

"Quienes habitamos el Centro Cultural La Máscara, somos parte de la sociedad rafaelina. Como ciudadanos rafaelinos repudiamos cualquier tipo de censura y persecución al Festival de Teatro de Rafaela, y agradecemos su programación plural que nos moviliza y nos hace repensarnos", finaliza.