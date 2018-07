La política local se metió de lleno en la polémica por la obra del FTR Locales 23 de julio de 2018 Redacción Por La polémica por la obra "Dios" tuvo repercusión en medios nacionales. Ayer hubo una reunión en donde grupos religiosos pidieron la renuncia de funcionarios. Hoy a las 8 habrá un encuentro en el Concejo Municipal para analizar los pasos a seguir. Mársico presentó un proyecto de repudio a la obra y la asamblea feminista rechazó los "intentos de censura y amenazas de despido".

FOTO FACEBOOK CONDENA./ Una imagen de lo que se podía observar en las redes sociales.

Nuevamente, lo que acontece en el Festival de Teatro de Rafaela, termina repercutiendo en el Concejo Municipal. El año pasado había sido por el reclamo de Marcelo Allasino, director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro (INT) para que el Concejo Municipal sancione una ordenanza que determine la continuidad del FTR. Rápido de reflejos, Lisandro Mársico presentó el proyecto. Pero con una nueva polémica, nunca se discutió y por estas horas debe estar perdiendo estado parlamentario.

Ahora, la polémica se repite, pero ahora por algo exclusivamente artístico. Las repercusiones por la obra “Dios” que se presentó el viernes pasado, en el Centro Cultural Municipal - Sala Sociedad Italiana. Las instantáneas ya las vimos todos: cuerpos desnudos, abrazando a una figura del Papa Francisco, una virgen con un pañuelo verde… Y los ecos en las redes sociales fueron más que contundentes sobre un rechazo generalizado a lo que se vio. La polémica llegó, incluso, a medios nacionales: La Nación, Clarín e Infobae lo tenían en sus sitios en la tarde de ayer. El sábado llegó el comunicado del Obispado, dirigido a “los hombres y mujeres de buena voluntad”. Con la firma de Luis Fernández, el texto rezaba: "recogiendo los sentimientos de sorpresa y agravio por parte de muchas personas que habiendo asistido a una obra de teatro (Dios), se sintieron ofendidos profundamente en su fe y en sus sentimientos”, señalaba. Concluía: "Inspirado en un reciente mensaje del cardenal Mario Poli, considero que la mencionada obra es un agravio al espíritu religioso".



REUNION PIDIENDO

RENUNCIAS Y DISCULPAS

En la mañana de ayer, el intendente Luis Castellano se reunió con representantes de distintos grupos y movimientos tanto de la Iglesia Católica como así también de dos pastores, quienes anticiparon que también se mostrarían en contra de lo acontecido. De acuerdo a lo que trascendió, este grupo pidió “las cabezas” (sic) de los organizadores del FTR. Este grupo está juntando firmas, las cuales se las entregarían al intendente Castellano, para manifestar el descontento por lo acontecido.

La primera repercusión se dio en la noche de ayer: en el cierre del FTR, la secretaria de Cultura de la Municipalidad, María Josefa “Popi” Sabelotti, pidió disculpas por la programación.



ENCUENTRO EN EL CONCEJO

Ayer, el presidente del Concejo Municipal, Raúl “Lalo” Bonino, emitió un comunicado, el cual decía textualmente lo siguiente: “a raíz de los hechos acontecidos durante la presentación de la obra teatral ‘Dios’, en el marco del Festival del Teatro en nuestra Ciudad, donde claramente hay una ofensa a la Fe Católica y a quienes la profesan, el presidente del Concejo Municipal, Lalo Bonino convocó a todos los concejales que se encuentran en la Ciudad para este lunes a las 8. El motivo del encuentro será unificar una postura frente a lo sucedido”.

“Entendemos que el teatro como manifestación artística permite desplegar a través de la expresión corporal, la libertad de pensamiento. En el marco de la democracia, toda expresión del arte debe estar regida por el respeto”, concluye.



PROYECTO DE REPUDIO

El concejal demoprogresista Lisandro Mársico, en la mañana de ayer, anunció la presentación de un Proyecto de Declaración, mediante el cual le solicita al Cuerpo Legislativo local exprese su total y absoluto repudio a la obra. Ya en sus redes sociales expresó su pensamiento; no se guardó ninguna crítica hacia los funcionarios municipales y demás responsables. Incluso, apuntó directamente a Castellano: "Sr. Intendente Municipal: Uds. armaron este Programa, Uds. permitieron la ofensa y el agravio”, afirmaba y agregaba: “Critico su proceder porque quien conduce una ciudad debe hacerlo con paso firme, con ideas claras, no con idas y vueltas, titubeos y medias tintas como Ud. Cómo puede ser, que por un lado se lo observa en las marchas contra el Proyecto de Ley de Despenalización, que le aclaro yo he asistido a todas y por otro lado permite en la grilla de obras casualmente esta; que no significa ser abierto, ni plural, así no se gobierna. Si, seguro, que cada uno es dueño de hacer lo que quiere y pensar como quiere, pero si se elige el camino de gobernar y representar, se debe ser coherente”.



APOYO FEMINISTA

Desde Asamblea Feminista Rafaela también hizo un posteo al respecto: “apoyamos la libertad artística de organizadores y participantes del Festival de Teatro de Rafaela, repudiamos de manera absoluta los intentos de censura y amenazas de despido, que se están haciendo conocer a través de audios, notas y cartas entregadas en supuestas reuniones. Los aprietes nunca son las formas aunque parecen ser las únicas que entienden algunos grupos”.

“Celebramos el teatro como hecho artístico que no es neutral ni se dirige a un público homogéneo. Es en su diversidad donde todos los colectivos y credos que habitamos la ciudad podemos sentirnos identificados. Incluso cuando hay obras que a unos nos generan rechazo, sabemos que como consecuencia de ser un objeto artístico, otros, diferentes a nosotros pueden estar disfrutándolo. Por tanto, tenemos la libertad de no ir, de levantarnos, de expresar que no es de nuestro gusto particular. Han llegado al Festival obras con contenido religioso que ningún ateo salió a repudiar. Entonces, ¿qué entendemos por libertad de culto y respeto? ¿Qué pretendemos que se respete?”, señalan.

“Lo grave aquí es que se pide que no se traigan más «cierto tipo de obras», o, peor, «se piden cabezas», incurriéndose en un llano y sumamente peligroso intento de censura. Así se nos quita libertades a todos -de disfrutar o no, de decidir en definitiva-. Y, sin ninguna vergüenza se habla de dejar a gente sin trabajo (en realidad “se piden cabezas” graciosamente) pero siempre en nombre de la libertad y el respeto”, añaden y concluyen diciendo: “por eso entre otras cuestiones somos tan insistentes en derogar la Declaración de Ciudad Pro Vida y Pro Familia, que les da poder y no sólo simbólico a personas apoyadas por el aparato de las iglesias de esta ciudad. Esta es la viva demostración de lo que pueden llegar a hacer y no solo decir. Por una ciudad que nos nombre a todos. Por un festival que se dirija a todos. Basta de actos inquisitorios”.



LA POSTURA DE MENOSSI

Hugo Menossi también hizo uso de las redes sociales para dar a conocer su posición al respecto: si bien aclaró que no la vio y que "sólo he leído algunas críticas positivas de personas que están a favor del aborto”, indicó: “desde mi humilde punto de vista, personas abrazando una imagen del Papa Francisco con pañuelos verdes, colocar un pañuelo verde (como una especie de manto) a la Virgen, ubicar agujas frente a la misma, simbolizan una burla hacia la Iglesia Católica respecto a su posición con el aborto (no la hipocresía que el autor quiere representar de acuerdo a las críticas teatrales leídas). Si con los recursos de todos los rafaelinos, se toman decisiones políticas (al contratar esta obra) que ofenden a parte de la ciudadanía, debemos recurrir a los responsables, pedir explicaciones y tomar las medidas correspondientes. Siempre voy a estar del lado del bien común, la paz y la unión de los rafaelinos”, decía el edil macrista en Facebook.



UNIR TAMBIEN REPUDIA

El Partido UNIR de la Provincia de Santa Fe - Distrito Rafaela, expresó su más profundo repudio al contenido de la obra teatral “por no respetar la diversidad de opiniones y voces, referidas al actual debate sobre el tema “aborto”, manifestándose por una parcialidad que rondando lo profano, no contemplando la verdadera realidad de nuestra ciudad en particular y nuestro pueblo argentino en general”. Y le exigía al Intendente que pida disculpas a la ciudadanía y la renuncia de la Secretaria de Cultura. El martes ingresaría oficialmente el pedido al Concejo Municipal.