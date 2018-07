Buena intención policial no correspondida por vecinos Policiales 23 de julio de 2018 Redacción Por ¿EL DISPOSITIVO “MAS CERCA” LLEGARIA A SU FIN?

FOTO UR V BARRIO 2 DE ABRIL. Las puertas de la vecinal cerradas cuando llegó la policía.

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - El miércoles 25 de abril del corriente año, este Diario titulaba que “Policía tomará [desde] hoy denuncias en vecinales”.

Lo titulado causó gran entusiasmo en vecinos de algunos barrios de la ciudad que se comunicaron con LA OPINION para conocer de qué se trataba la iniciativa y los horarios.

En ese sentido aquél día se publicó que, “de acuerdo a lo informado por la Jefatura de la Unidad Regional V, efectivos de este distrito, pertenecientes a distintas comisarías, visitarán [los miércoles y jueves] distintas sedes vecinales donde los ciudadanos podrán realizar denuncias, solicitar certificados de domicilio, supervivencias y extravíos; a la vez que se entregarán folletos de prevención a los asistentes durante cuatro semanas. Los folletos son recomendaciones para el vecino sobre cómo registrar un arma, cómo regularizar un arma que posee documentación vencida, o su entrega voluntaria para destrucción”.

Sin dudas una excelente e inédita iniciativa de la Policía de la Unidad Regional V y de su jefe Fabián Forni, que con la instrumentación de este dispositivo “Más Cerca” buscaban sacar los trámites policiales de los reductos cerrados de los escritorios de las Comisarías y acercarlos a los vecinos, incluso para hacer denuncias.



ATENCION NO

CORRESPONDIDA

Si bien es cierto que en las dos primeras semanas la iniciativa “Más Cerca” provocó concurrencia de algunos vecinos, la respuesta nunca fue en igual dimensión al ofrecimiento policial, que ponía sus instrumentos a disposición de los vecinos de cada barrio sin moverse del lugar.

Incluso hubo muy pocas denuncias. Quizás temerosos de ser vistos por otros vecinos, los “códigos” que se manejan en algunos barrios es hacer justicia por mano propia y ni siquiera con un policía que prácticamente fue a la puerta de la casa de algunos para formalizar una denuncia, esta forma de resolver las cosas -esa clase de 'justicia' es por fuera de la ley- pudo ser revertida.

En la última semana hubo ejemplos más que contundentes sobre la poca concurrencia y escaso interés de vecinos de algunos barrios sobre el dispositivo policial “Más Cerca”: hubo barrios donde cuando llegó la policía no había nadie en la vecinal esperando, ni para abrir la puerta.

Concretamente esto ocurrió el miércoles 18 de julio -es decir el miércoles último-. Por ejemplo en el Destacamento Nº 9 ubicado en el barrio Villa Podio.

La información oficial es lamentable para una iniciativa que se planteó -repetimos- excelente en cuanto a la intención policial, pero sin respuesta ni interés en cuanto a los vecinos.

El miércoles, la información decía, “Destacamento Nº 9, 'Dispositivo más Cerca'. Personal de esta dependencia se hizo presente en la Vecinal del barrio 2 de Abril, en el horario de 19 a 20; no haciéndose presente ningún vecino como así tampoco el presidente de la misma [vecinal]”.

Algo parecido ocurrió ese mismo día en jurisdicción de la Comisaría 15ª con sede en barrio Jardín. El comunicado policial señalaba: “Informo que en la fecha queda suspendido el operativo 'Más Cerca' diagramado por el jefe de la Unidad Regional, a pedido del presidente de la vecinal Barrio Amancay por las inclemencias del tiempo y por no haberse hecho presente vecino/s en dicha vecinal, coordinando nueva fecha que será informada respectivamente”.



CONCLUSION

En síntesis, una excelente herramienta puesta a disposición de los vecinos por la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V para llegar a los barrios a solucionar problemas, escasamente correspondida por los vecinos de diferentes sectores que no se acercaron a las Vecinales en la medida que se hubiese esperado.

Se mencionó incluso que desde la Federación de Entidades Vecinales (FEV) tendrían pensado plantearle al jefe de la Unidad Regional, Fabián Forni, dar por terminado este dispositivo y barajar otras formas de cumplir con el noble propósito.