Aprotame proyecta la ampliación de su sede para las capacitaciones

El presidente de la Asociación de Propietarios de Talleres Mecánicos, Osvaldo Cardozo estamos teniendo la participación de muchos chicos jóvenes en los distintos cursos de formación que llevamos a cabo durante el año, lo cual nos alienta para seguir por este camino. el socio y el aportante, que son muchos de los afiliados del gremio de Smata porque tenemos un convenio con el Ministerio y FATRA, la entidad madre que es la Federación Argentina de Talleristas Independientes. A los aportantes los invito a venir y participar de nuestras actividades. Somos responsables de cuatro departamentos, San Martín, Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio. El aportante no viene tanto como quisiéramos. Los talleristas en cambio participa masivamente de los cursos de formación. Actualmente contamos con 120 asociados, se trata de una institución de puertas abiertas que tiene muy buena relación con otras entidades, como la Cámara de Repuesteros de Rafaela que incluso se reúne en nuestras instalaciones. Tenemos un muy buen sistema de capacitación, por ejemplo el básico que forma en competencias laborales, enseñan teoría pero fundamentalmente práctica porque los metemos de cabeza dentro de los motores y los vehículos. Aprenden la teoría practicando. Esto es muy bueno porque los jóvenes se acercan, se anotan y se quedan completando los cursos. Los demás sistemas son a la inversa, priorizan la teoría y se enfocan en el motor de vez en cuando, lo cual no les gusta demasiado a los jóvenes y quizás los aleje, pierden interés. Acá trabajan todos los días, dependen el tema del momento, si se da motor, caja, diferencial, todos los componentes del auto. -Tienen muy buen equipamiento. -La verdad que sí, tenemos un amplio set de herramientas y equipos electrónicos de diagnóstico. Si bien siempre faltan más, estamos conformes porque tenemos la mayoría de las cosas que necesitamos para capacitar. -Y tienen 3 autos. -Sí, tenemos un Citroen, un Peugeot y el más nuevo es el Chevrolet Cruze que nos entregaron este año la concesionaria RPM y la fábrica General Motors. Ahora estamos tratando de contar con un motor de Toyota, en particular de la camioneta Hilux, que tiene una gran presencia en el mercado, de hecho ha sido el vehículo más vendido del país durante meses. -Proyectos de crecimiento -Estamos con nuevos planes, hemos decidido invertir en la expansión de las instalaciones. Vamos a construir un salón en una planta superior de aproximadamente 120 metros cuadrados donde vamos a montar el aula - taller, lo cual permitirá recuperar el este amplio salón de usos múltiples llamado José Peiretti para poder realizar reuniones sociales. -Dos clases alumnos -Los motores evolucionan constantemente, la innovación de la industria automotriz nos obliga a los mecánicos a actualizarnos. Ahora vemos que los avances también alcanzan todo lo que hace al confort de los vehículos. Este modelo Cruze de Chevrolet, que es tope de gama, tiene hasta cámaras para facilitar el estacionamiento de la unidad, indicadores de todo tipo. -Cursos anuales e intensivos. -Tenemos cursos de electrónica, mecánica general, electricidad, alguna vez hicimos de chapa y pintura junto a la Municipalidad. Las actividades se desarrollan principalmente durante días de semana por la noche para que puedan concurrir sin problemas quienes están trabajando. También se brindan cursos específicos con cuestiones técnicas de avanzada en función de las últimas novedades que aparecen en cada marca, en estos casos son en la modalidad intensiva, es decir comprenden un promedio de 16 horas aproximadamente por lo que se resuelven en dos días. -Los motores -Los talleristas de barrio están muy bien capacitados, están al día con la evolución de los motores. En Rafaela y la región tenemos muy buenos mecánicos, que siempre se ha preocupado por capacitarse y que además ha invertido para comprar herramientas. Los autos se siguen vendiendo mucho, el parque automotor crece sin cesar, por tanto trabajo hay para todos, para los que están ocupados en un taller oficial y para los pequeños talleristas también. -Hoy los autos pasan a desguace solos. Hace años las autoridades se preocupaban por los autos de mucha antigüedad que estaban en las calles. Pero ahora con la facilidad para comprar unidades nuevas, se produce un recambio natural. Quien maneja un auto nuevo no se sube más a uno viejo excepto una necesidad o un caso particular. Los autos nuevos, cuando se hacen los services que corresponden, no dan grandes dolores de cabeza. La inyección electrónica vino muy bien para todos, se pensó para el cuidado del medio ambiente. Ahora ya hice un curso sobre el Toyota Prius, que cuenta con un motor híbrido, es la avanzada del futuro que se viene. Los autos eléctricos están al caer. Hoy prácticamente no hay más autos con carburador en la calle. -Vamos a tener una reunión social durante la semana al menos los grupos más allegados de APROTAME. vicepresidente, Sergio Víttori; secretario Sergio Kessler, tesorero Luis Mondino. Estamos trabajando muy, el grupo es valioso, comprometido. Somos una gran familia pero también incluimos a los lavaderos de automóviles, a los gomeros, y a los repuesteros, todos rubros vinculados a nuestra labor. -Un saludo especial para todos los colegas talleristas, que pasen este lunes José Peiretti, una gran señor, nuestro tesorero durante muchos años con quien se gestó la construcción de todas estas instalaciones. Todos quienes trabajamos junto a él lo recordamos, ojalá los jóvenes mantengan viva su memoria. Fue una excelentísima persona, un gran amigo y una enorme colega. Es un ejemplo, como otros grandes ejemplos que tiene la institución, por ejemplo don Rogelio Víttori, el primer presidente que tuvo APROTAME. El segundo fue Miguel Angel Solari, el tercero fue René Osvaldo Gagliesi y el cuarto soy yo. La entidad se creó el 6 de agosto de 1961. En su momento Yaco Gustín nos ayudó con las campañas para financiar el crecimiento. Hay que esforzarse.

"En este día quiero enviar un cálido saludo a todos los talleristas, y en especial a los socios de la Asociación de Propietarios de Talleres Mecánicos (Aprotame) por el respaldo permanente hacia nuestra institución. Es lunes, y seguramente todos van a honrar nuestro día haciendo lo mejor que saben hacer, trabajar y reparar autos". El mensaje es de Osvaldo Cardoso, presidente de la Asociación de Propietarios de Talleres Mecánicos que tiene su sede en avenida Aristóbulo del Valle 1036 de Rafaela, donde cuenta con un centro de capacitación y formación con automóviles, moderno equipamiento de diagnóstico electrónico y las herramientas tradicionales que no pueden faltar."Tenemos la participación de muchos chicos jóvenes en los distintos cursos de formación que llevamos a cabo durante el año, lo cual nos alienta para seguir por este camino", señala el dirigente durante una charla con este Diario en el salón de usos múltiples donde funciona el aula en el que se dictan contenidos teóricos pero también se realizan las prácticas sobre los tres vehículos con los que cuenta para "meterse adentro de los motores": un Citroën, un Peugeot y el flamante Chevrolet Cruze que cedieron la concesionaria oficial RPM y la fábrica General Motors.Hoy 23 de julio se festeja el Día Nacional del Tallerista en todo el país. Cuenta la historia que un día como hoy pero de 1971, en la ciudad cordobesa de Cosquín, se realizó el primer congreso de la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (Faatra). Desde ese día se conmemora el día del trabajador.Según destaca Faatra, la asamblea constitutiva se realizó el 1 y 2 de julio de 1972 en La Plata; los estatutos de la Federación se aprobaron el 17 de dicho mes, en 1974 se logró la personería jurídica por Resolución de la Inspección General de Justicia de la Nación, como entidad de segundo grado.Por aquel primer congreso nacional de 1971, se resolvió declarar este 23 de julio como el Día Nacional del Empresario Tallerista del Automotor a modo de homenaje de quienes desempeñan su trabajo en un taller, ya sea de electricidad o mecánica del automotor, chapistas, gomerías, torneros y todos los espacios que de alguna u otra manera dedican su labor al servicio del automotor."Actualmente contamos con 120 asociados, Aprotame es una institución de puertas abiertas que tiene muy buena relación con otras entidades, como la Cámara de Repuesteros de Rafaela que incluso en ciertas oportunidades suele reunirse en nuestras instalaciones. Somos una gran familia. Tenemos un excelente equipo de trabajo con el vicepresidente, Sergio Víttori, el secretario Sergio Kessler y el tesorero Luis Mondino junto a todos los vocales que colaboran para llevar adelante las tareas planificadas", expresó Cardoso. "Cuando hablo de que somos una gran familia incluyo a los lavaderos de automóviles, a los gomeros, y a los repuesteros, todos rubros vinculados a nuestra labor", subrayó.Los talleristas "participan masivamente de los cursos de capacitación, los socios están atentos a cada propuesta de nuestra entidad y eso es muy bueno". Además se suman "los aportantes, que son muchos de los afiliados del gremio de los mecánicos Smata que pueden asistir a los cursos en el marco de un convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y Faatra que abarca los departamentos Castellanos, San Martín, San Cristóbal y 9 de Julio"."Tenemos un muy buen sistema de capacitación, por ejemplo el básico que prepara en lo que hace a competencias laborales, y si bien pone el foco en la teoría fundamentalmente su implementación gira en torno a la práctica porque los metemos a todos de cabeza dentro de los motores y los vehículos. Es decir que aprenden la teoría practicando. Esto es muy bueno porque los jóvenes se acercan, se anotan y se quedan para completar los cursos. Los demás sistemas son a la inversa, priorizan la teoría y se enfocan en el motor de vez en cuando, lo cual no les gusta demasiado a los jóvenes y quizás los aleje porque pierden interés", explicó Cardoso. "Acá se dan clases los lunes y los miércoles, así que es muy probable que este lunes nos encuentre trabajando, por lo que el asado lo dejamos para el jueves", agregó.-La verdad que sí, tenemos un amplio set de herramientas y equipos electrónicos de diagnóstico tan necesarios en estos tiempos de evolución permanente de la tecnología de los motores y los sistemas de confort. Si bien siempre faltan más, estamos conformes porque tenemos la mayoría de las cosas que necesitamos para capacitar.-Sí, tenemos un Citroën, un Peugeot y el más nuevo es el Chevrolet Cruze que nos entregaron este año la concesionaria RPM junto a la fábrica General Motors. Ahora estamos tratando de contar con un motor de Toyota, en particular de la camioneta Hilux, que tiene una gran presencia en el mercado, de hecho ha sido el vehículo más vendido del país durante meses. Hemos iniciado las gestiones, que están en curso.-Estamos con nuevos planes, hemos decidido invertir en la expansión de las instalaciones. Vamos a construir un salón en una planta superior de aproximadamente 120 metros cuadrados donde vamos a montar el aula - taller, lo cual permitirá recuperar este amplio salón de usos múltiples llamado "José Peiretti" para poder realizar reuniones sociales.-Los motores evolucionan constantemente, la innovación de la industria automotriz nos obliga a los mecánicos a actualizarnos. Ahora vemos que los avances también alcanzan todo lo que hace al confort de los vehículos. Este modelo Cruze de Chevrolet, que es tope de gama, tiene hasta cámaras para facilitar el estacionamiento de la unidad, indicadores de todo tipo. Por tanto, debemos preparar actividades de capacitación que contemplen todas estas novedades. Nosotros tenemos cursos de electrónica, mecánica general, electricidad, alguna vez hicimos de chapa y pintura junto a la Municipalidad. Las actividades se desarrollan principalmente durante días de semana por la noche para que puedan concurrir sin problemas quienes están trabajando. Pero también brindamos cursos específicos con cuestiones técnicas de avanzada en función de las últimas novedades que aparecen en cada marca, en estos casos son en la modalidad intensiva, es decir comprenden un promedio de 16 horas aproximadamente por lo que se resuelven en dos días.-Los talleristas de barrio están muy bien capacitados, están al día con la evolución de los motores. En Rafaela y la región tenemos muy buenos mecánicos, que siempre se han preocupado por capacitarse y que además ha invertido para comprar herramientas y equipos de alta tecnología. Los autos se siguen vendiendo mucho, el parque automotor crece sin cesar, por tanto trabajo hay para todos, para los que están ocupados en un taller oficial y para los pequeños talleristas también.-Hoy los autos pasan a desguace solos. Hace años las autoridades se preocupaban por los autos de mucha antigüedad que estaban en las calles. Pero ahora con la facilidad que ofrecen las concesionarias, la industria automotriz y los bancos para comprar unidades nuevas, se produce un recambio natural. Quien maneja un auto nuevo no se sube más a uno viejo excepto una necesidad o un caso particular. Los autos nuevos, cuando se hacen los services que corresponden, no dan grandes dolores de cabeza. Pero de todos modos hay que atenderlos.-En su momento, la inyección electrónica vino muy bien para todos, se pensó para el cuidado del medio ambiente. Hoy prácticamente no hay más autos con carburador en la calle. Ahora ya hice un curso sobre el Toyota Prius, que cuenta con un motor híbrido, es la avanzada del futuro que se viene. Los autos eléctricos están al caer y habrá que prepararse.