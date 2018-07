Declaración sobre el proyecto del aborto Información General 23 de julio de 2018 Redacción Por "Que más que un derecho, el aborto es siempre un mal y un drama individual y social, que debe ser abordado con prudencia y responsabilidad", expresa en un comunicado de prensa.

La Comisión Justicia y Paz de la Diócesis de Rafaela (departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio), profundamente preocupada por el proyecto de ley de despenalización del aborto votado afirmativamente por la Cámara de Diputados de la Nación, declara en un comunicado de prensa enviado ayer a LA OPINION:

1) Que más que un derecho, el aborto es siempre un mal y un drama individual y social, que debe ser abordado con prudencia y responsabilidad.

2) Que los partidarios del aborto, apelando a falsas estadísticas, hacen gala de un pseudo progresismo, en tanto nada es más retrógrado que atentar contra la vida humana, así como de un modernismo vacío de los principios y valores que siempre han distinguido a nuestra comunidad nacional.

3) Que llama poderosamente la atención que quienes se manifiestan a favor de permitir su práctica, no tengan en cuenta que el primer derecho humano a defender, en tanto es condición para el ejercicio de cualquier otro derecho, es el derecho a la vida, máxime el del más indefenso de todos los seres.

4) Que asombra que se ignore irresponsablemente que, conforme el estado de avance de la ciencia médica en la actualidad, resulta claro que la vida humana comienza desde la concepción, y así por ejemplo se ha expedido la Academia Nacional de Medicina.

5) Que advierte que toda ley que directa o indirectamente permita el aborto es una flagrante violación a normas constitucionales y/o de jerarquía constitucional, por lo que resultará insanablemente nula; como lo ha advertido la Academia Nacional de Derecho.

6) Que antes de propiciar medidas que no hacen más que cultivar la cultura de la muerte, es urgente y necesario fomentar todas aquellas que, como el reciente proyecto de ordenanza pro vida presentado ante el Concejo Municipal de Rafaela, tiendan a defender la vida, tanto de la madre como de la criatura por nacer, mediante la adopción de medidas legislativas y ejecutivas que brinden la necesaria protección y contención.

7) Que ve con beneplácito cómo distintas voces, profesionales médicos y organismos, y en particular legisladores, han alzado su voz en defensa del irrestricto derecho a la vida, sea cual fuere su filiación partidaria.

8) Que exhorta a quienes aún no han fijado su postura, y que deberán votar en el recinto legislativo como representantes del pueblo, lo hagan prontamente, en orden a brindar claridad y precisiones a la comunidad, auténtica titular de la soberanía y cuyos derechos deben ser respetados por sus representantes, teniendo siempre presente que la vida es un don no negociable ni que admite relativismos ni posturas especulativas y acomodaticias.