Presentan el programa de eficiencia energética

Hoy a las 9, en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región se llevará a cabo la presentación del programa de eficiencia energética para PYMES. Mediante una acción conjunta entre el Ministerio de Producción y la Secretaría de Estado de la Energía de la Provincia de Santa Fe se otorgarán subsidios a pequeñas y medianas empresas para la realización de diagnósticos energéticos de sus procesos productivos.Para la presentación está comprometida la presencia de la secretaria de Estado de Energía de la Provincia de Santa Fe, Verónica Geese, y no se descarta que pueda llegar a darse algún encuentro con el jefe de Gabinete Marcos Corach. Al mismo tiempo, no había información oficial sobre si se concretaría un encuentro con los concejales, quienes tienen en su poder un proyecto para dar de baja el convenio que vincula al Municipio con la EPE por el cobro de la Cuota de Alumbrado Público (CAP).Los diagnósticos energéticos deberán ser realizados por profesionales matriculados en el Colegio de Ingenieros especialistas de la provincia de Santa Fe (Distrito 1 y Distrito 2) que hayan participado del Programa de Formación de Gestores Energéticos en Industrias brindado por la Secretaría de Estado de la Energía y la Dirección General de Asistencia Técnica del Ministerio de la Producción, en el año 2017.Los subsidios cubrirán el 50% de los honorarios profesionales (con tope de $ 40.000) para la realización de los diagnósticos correspondientes. No se incluye en la asistencia financiera la compra de maquinarias, dispositivos, instrumentos, o erogaciones destinadas a cualquier otro tipo de intervención, sino únicamente los servicios de consultoría profesional para la realización del diagnóstico energético.El monto total disponible para esta convocatoria es de $ 1.500.000 y la misma estará abierta hasta el 31 de julio de 2018. Consultar bases y condiciones y Nómina de Gestores Energéticos.BENEFICIARIOSMicro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial con sede en la Provincia de Santa Fe que cumplan con los siguientes requisitos: Tener un mínimo de un (1) año de facturación en la actividad declarada; estar inscripta ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), no se incluyen empresas que desarrollen actividades agropecuarias tradicionales, actividades financieras, servicios de cualquier índole, ni comercios.INSCRIPCIONLa empresa deberá enviar la solicitud por correo electrónico a [email protected] antes del 31 de julio de 2018 conteniendo los siguientes documentos:* Nota de Solicitud (S-01)* Nota de Aceptación Gestor Energético (S-03)* Nota de Conformidad (D-03)* Formulario de Solicitud (Planilla de carga de datos para realizar el formulario de solicitud y el diagnóstico energético)* Constancia de Inscripción en AFIP