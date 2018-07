Mujeres incompletas Información General 23 de julio de 2018 Por Oscar Godoy LOLA

Una casa habitada por mujeres y sus recuerdos, una casa que se recorre casi a oscuras y música y de pronto, fotos de infancias que disparan evocaciones, algunas tiernas, otras lúdicas y también de oscuridades y revelaciones.

Una casa que se nos abre pero que no contiene, siempre andamos por los bordes como las mujeres que se nos acercan y nos murmuran al oído, ¿secretos, confesiones?, susurran y nos interpelan con miradas largas, muy largas.

Hay música en la casa, siempre hay música y también hojas secas y flores también secas que nos recuerdan su verdor y su color, pero es lo mismo están ahí por siempre como las mujeres con las que recorremos apretados las habitaciones de la casa por los bordes, por los márgenes como algunos recuerdos por la memoria y las mujeres beben vino tinto, fuman, callan y de pronto ríen y festejan el cumpleaños de la "Rusa", en el patio, pero la "Rusa" no está contenta y le regalan un enano de yeso que trajeron de Carlos Paz.

De pronto irrumpe otra mujer y las rotula, las juzga, dice no haber podido ayudarlas a ser buenas o mejores, - no pude, dice.

Las mujeres son bulliciosas por momentos, como aturdidas y bailan y ríen.

Hay una cena por el cumpleaños y la "Rusa" sopla la vela y piden deseos todas los piden, y salimos a la vereda, el afuera, que es ahí nomás pero no tanto, es dificultoso para esas mujeres salirse, es difícil, no lo parece pero lo es.

Lola es una "performance” del Grupo La Pieza de Rafaela, dirigidas por Cintia Viviana Morales con las actuaciones de Estefanía Lazarte, Valeria Díaz, Marisa Gutierrez , Bárbara Strauss y María Elena Monroig.