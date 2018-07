Histórico triunfo de las chicas U17

En el segundo compromiso del Mundial U17 que se está llevando a cabo en Bielorrusia, la Selección Argentina, con la presencia de Lucía Operto y Candela Gentinetta, jugadoras de Ben Hur y que estuvieron desde el minuto inicial, se impuso en tiempo suplementario a España por 76-66 luego de haber igualado en 64 en el reglamentario. Este martes, cerrando la fase de grupos, nuestras chicas irán ante Nueva Zelanda en búsqueda de la clasificación a la próxima instancia.

Repitiendo la inicial del cotejo ante Hungría, aunque sabiendo que no tendrá por el resto del certamen a Ariadna Rugna por una fractura en su muñeca, Argentina picó en punta, a base de una defensa que no entregó segundas oportunidades, y del otro costado, capitalizando los rompimientos de Florencia Chagas. Las nuestras llegaron al promedio del cuarto 7-0, y recién allí España comenzó a sumar. El ingreso de Fontana por Operto le dio gol al poste bajo, pero sufrió más el embate del rival, que desde ese sector del campo edificó su remontada. En solo un minuto, la escuadra ibérica estableció un parcial de 7-0, y con ello se arrimó a uno (12-11), no frenando ahí su ascenso. La celeste y blanca se mostró aletargada en ofensiva, sin fluidez, aunque a diferencia de lo ocurrido con las húngaras, no permitió que el match se le fuera de las manos. Redoblando esfuerzos en su cilindro, nuestras chicas se metieron en el segundo cuarto equiparadas en 13. Nuevamente y de movida, la escuadra criolla fue la que pegó primero. Con una Sofía Acevedo gravitante a través de sus rompimientos, nuestra Selección aprovechó el envión para separarse por seis (19-13) Con un mejor resguardo, buenos ajustes, y la rápida lectura para saber cuándo debían congestionar la pintura, nuestras chicas llegaron al promedio como líderes, aunque una vez más la “Ñ” encontraría los recursos para complicar. Su juego interior las sacó a flote otra vez, y convirtiéndose en un choque de ida y vuelta, arribaron al descanso largo con Argentina en ventaja de dos (29-27).

Esa equidad volvería con el regreso de zona de vestuarios. Pese a las variantes y las rotaciones propuestas, la brecha entre un equipo y otro nunca fue de consideración. El electrónico se vio igualado varias y veces, y solo sobre el final el rival encontró la llave para ponerse arriba. Esto producto a que en ese ir y venir, la celeste y blanca se mostró desprolija por demás, cometiendo errores no forzados, y terminando por llegar al acto final abajo por cinco, 49-44. Esos 10 minutos epilogantes terminaron de acreditar el salto de calidad de nuestro seleccionado.

Luego de recibir dos triples en fila, Argentina optó por plantarse en zona un par de acciones, y con ello España no logró lastimar más desde afuera. En el otro aro, y con más paciencia, las dirigidas por Laura Cors encontraron las variantes necesarias para estar siempre al acecho. Con ese panorama, la celeste y blanca ingresó al último minuto abajo por dos (62-64). Una buena defensa, seguida por una falta a Victoria Gauna, y sus posteriores aciertos desde la línea, dejaron el juego igualado en 64 con 34 segundos por delante. A la posesión siguiente, la propia “Viky” generó que su defendida camine, y por consiguiente, Argentina tuvo el cierre. Con 15 segundos repusieron desde el fondo, y luego de una acción muy enmarañada, la bocina indicó el final del cuarto y la aparición obligada del primer y único tiempo suplementario que tendría el match.

Ese pasaje tuvo a la Selección en su nivel más alto. Defendiendo con maestría, y llevando a las europeas a tomar los tiros que no querían, poco a poco nuestras chicas se fueron apoderando del triunfo. En el otro costado, entre Chagas, Acevedo y Gauna, generaron las situaciones, no solo para anotar, sino también para asistir y sacar las faltas necesarias para ir a la línea de libres y sentenciar desde allí la historia. Con el asombro a cuestas, España vio cómo este grupo de luchadoras, firmes en sus convicciones, se alejaban cada vez más, sacando siete (73-66) a falta de 44 segundos, y dos más (75-66) 20 segundos más tarde.

Nuestras chicas celebraron con mesura el 76-67 final. Saben que luego del lunes de descanso para todos los equipos, mañana las espera Nueva Zelanda (7:45 hora de nuestro país) para cerrar la fase de grupos; elenco oceánico que después de caer con claridad ante la “Ñ”, este domingo se la hizo bien difícil a Hungría.

Párrafo aparte para la actuación de Florencia Chagas, la cual terminó concretando el primer triple-doble en la historia de los mundiales U17 femeninos. "Flopy" completó 17 puntos (6/12 en tiros de campo), 12 rebotes y 12 asistencias; además de 2 robos, 16 pérdidas y 3 faltas. Además, Sofía Acevedo aportó 23 puntos y fue la goleadora de las argentinas, en tanto que Lucía Operto no convirtió puntos en 6 minutos de partido y Candela Gentinetta sumó 5 y 8 rebotes en 24’.