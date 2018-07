Matías Rossi tuvo un fin de semana perfecto en el autódromo "El Zonda"

Matías Rossi se impuso de principio a fin en la sexta fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000.

Con sus victorias -el sábado en la Carrera Clasificatoria y ayer en la Carrera Final- el equipo Toyota festejó de gran forma sus 250 carreras en la categoría.

Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y Fabián Yannantuoni (Peugeot 408) completaron el podio en el autódromo "El Zonda - Eduardo Copello" de San Juan.

Con la ladera de la "Quebrada Rugiente" tapizada por un gran marco el público, (14.000 espectadores) se puso en marcha la competencia minutos después del mediodía sanjuanino.

Matías Rossi (Toyota Corolla) partió desde la pole escoltado por Fabián Yannantuoni.

Con el golpe de escena inicial por el abandono del campeón y líder del torneo Facundo Ardusso (Renault Fluence), continuó la velocidad plena a partir del sexto giro.

Poco después Canapino superó a Yannantuoni y se posicionó como escolta. El Auto de Seguridad por el golpe de Mariano Werner (Peugeot 408) hizo retomar la calma cuando se llevaban desarrolladas 15 vueltas.

Tras el relanzamiento, el sprint final de 7 vueltas mostró el duelo entre Matías Rossi y Agustín Canapino, quienes arribaron a la bandera a cuadros en esas posiciones. Fabián Yannantuoni completó el podio ante una multitud.

El festejo de Canapino y Chevrolet tuvo un valor agregado al empatar el “Titán de Arrecifes” el liderazgo del torneo con Facundo Ardusso, que tuvo un fin de semana para el olvido.

La próxima fecha se anuncia para el fin de semana del 11 y 12 de agosto en el autódromo “Ciudad de Oberá”, de la provincia de Misiones.



TERRIBLE GOLPE

Matías Milla (Citroën C4) protagonizó un impresionante accidente en la prueba de tanques llenos del Súper TC2000, que dejó a más de uno con un nudo en la garganta.

Felizmente, el piloto oriundo de Campana no sufrió lesiones de consideración y poco después de ser asistido en la Clínica Los Castaños de San Juan, fue autorizado a trasladarse a Buenos Aires.

Sergio Polze, director del Sportteam, dijo que "fue un golpe muy fuerte, pero la primera preocupación ante estos hechos es que el piloto esté bien".

"Es imposible determinar qué pasó con el freno en las condiciones que está el auto. Javier Ciabattari se ofreció a mirar todo y analizar.. El auto andaba bien, sin problemas. Si pasó algo, lo sorprendió a Matías", y concluyó "nunca saqué un auto tan roto de un autódromo; nunca algo tan grande como este accidente".



ARDUSSO, DURO

"Si vos tenés un auto diez puntos, un mecánico diez, un ingeniero diez, un piloto ocho y un motor dos, el promedio no da. Y ahí estás limitado con la performance. Se lo comunicamos a la categoría y no hicieron nada. En las primeras fechas teníamos motores ocho, nueve puntos, lógico, como debe ser, pero en la fecha cuatro nos dieron un motor muy malo, a la fecha siguiente, Rossi rompe una goma y me lleva puesto, y acá otra vez nos dieron un motor malo. Si querían emparejar el campeonato, lo lograron", señaló, visiblemente molesto, Facundo Ardusso.