Miguel Lifschitz no gana para disgustos Locales 23 de julio de 2018 Por Darío H. Schueri Reforma de la Constitución en estado casi vegetativo. Autorización de endeudamiento para obra pública en punto muerto. Deuda por coparticipación con la nación en franca discusión. Internas en el FPCyS de cara al armado pre electoral. Y encima Dujovne que le quiere podar 8.500 millones de pesos el año que viene.

“No te des por vencido, ni aún vencido”, suele ser una de las frases célebres más citadas del poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios, más conocido por su pseudónimo Almafuerte, a la hora de dar ánimo o coraje.

Es la que seguramente inspiró al gobernador Miguel Lifschitz para escribirle una carta pidiendo el voto individual a favor de la reforma constitucional a los legisladores opositores. El Gobernador sabe que técnicamente la reforma capotó, pero quiere que caiga en el recinto para que en el diario de sesiones de Diputados queden para la posteridad los argumentos de quienes se oponen. ¿Le darán con ese gusto?.

El otrora Premier de Antonio Bonfatti y actual jefe de los diputados socialistas Rubén Galassi, subió al altar de los presidenciables a Miguel Lifschitz, y de inmediato se fue al Norte provincial a revitalizar a los jóvenes socialistas del departamento General Obligado. En Reconquista se tomó una selfie con Antonio Bonfatti frente a uno de los íconos del socialismo gobernante: el nuevo hospital. ¿Señales?.

Los analistas políticos -que no es nuestro caso, somos humildes descriptores de la realidad- cavilan sobre el futuro del FPCyS sin la posibilidad de reelección de Miguel Lifschitz.

Pensar en un futuro oscuro para el FPCyS es bajarle el precio a la propia coalición que gobierna gran parte del territorio provincial, y que tiene al radicalismo NEO como uno de sus principales accionistas, además de subestimar las chances del ex- gobernador Antonio Bonfatti quien llegaría -en caso de ser candidato a Gobernador- a las elecciones del 2019 con 800 mil votos en su haber (los que obtuvo en el 2015 encabezando la lista de Diputados provinciales de Lifschitz Gobernador).

De todos modos, el propio radicalismo NEO considera que una interna no vendría mal para potenciar el Frente; pero no encuentran candidato. Maximiliano Pullaro aspira a ocupar la banca de Diputado que resignó cuando decidió ser Ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz o, llegado el caso, competir por la senaduría del departamento General López (es oriundo de Hughes) en caso de que el actual representante Lisandro Enrico decidiese disputar la intendencia de Venado Tuerto.

Además, NEO ya le informó a Miguel Lifschitz que antes de explorar una candidatura nacional -habría que ver los tiempos electorales- primero encabece la lista de Diputados provinciales de, naturalmente Bonfatti Gobernador. "No hay que correr riesgos", murmuran por lo bajo.

Para quienes vislumbran escenarios casi sobrenaturales, por ejemplo con aliados peronistas dentro del FPCyS, no habrá cabida para tales destellos imaginativos de construcciones de dudosa efectividad en la lógica conservadora, no solo en la alianza gobernante; tampoco en Cambiemos ni en el peronismo nadie haría "cosas raras".

Los que tienen votos, no se saldrán del cauce natural.

Así las cosas, a un año vista de las primarias provinciales, el escenario (salvo que María E. Bielsa aparezca en escena y arme un zafarrancho en el peronismo) contempla dos candidatos con chances de ocupar el Sillón del Brigadier: Antonio Bonfatti y Omar Perotti. Y un tercero surgido de Cambiemos, que estará atado a la distinción de su figura y al devenir nacional.



FIN DE LAS VACACIONES. INICIO DE LOS DEBATES

Con el fin del receso invernal se reeditarán los ardorosos debates que quedaron pendientes hace veinte días en el parlamento local.

La autorización por parte de los senadores - peronistas - para que la Provincia se endeude por 500 millones de dólares para ejecutar obras públicas, es el principal tema de discusión ya no solo entre oficialistas y opositores, sino dentro del propio bloque justicialista, en el cual este tema podría terminar de erosionar la frágil unidad que contiene a los 11 integrantes.

El senador Armando Traferri torea básicamente al "perottismo" encarnado por el rafaelino Alcides Calvo, con el despliegue territorial del sector Nuevo Espacio Santafesino que comanda. "Pipi" Traferri pretende que Omar Perotti se siente a negociar antes de tiempo. Al menos del tiempo que Perotti considera oportuno. Fin de año.

La ley de narcomenudeo también es motivo de roces entre radicales y peronistas en el Senado. Sin contar el "colectivo femenino" que presionarán - ¿vanamente?- para que los representantes departamentales le den sanción definitiva a la Ley de Paridad de Género.

En Diputados, naturalmente la necesidad de la reforma de la Constitución ocupa todas las miradas; pero la reforma del Código Penal y otro proyecto sobre narcomenudeo ingresado por el Poder Ejecutivo, sumado al "segundo semestre pre-electoral", no dejarán momentos para la distracción.

La Ley de Educación recientemente unificada en su texto, y que promete un debate enriquecedor en Diputados, ya le hace ruido a no pocos senadores sobre la laicidad "única en el país", según se entusiasmó la Ministra Claudia Balagué.



DEFICIT Y DEUDA

¿OTRO LIO EN PUERTA?.

Mientras el gobernador Lifschitz trata de afinar la puntería con los ministros Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne en torno de la deuda por coparticipación, que la nación fijó en 31 mil millones de pesos a pagar con bonos que el Gobernador pide actualizar por inflación, (sumados a una generosa contribución de otros 50 mil millones en obra pública); este martes el ministro de Economía Gonzalo Saglione - que pocos menos se enteró por los diarios - fue citado para "conversar" sobre la poda de 8500 millones de pesos a la Provincia el año que viene, para colaborar con la reducción del déficit fiscal central.

En el gobierno provincial creen que hay cierta desorientación - utilizando diplomática y académicamente el castellano - en el gobierno nacional al querer reducirle de manera inconsulta y obviamente unilateral (Lifschitz se enteró por los medios) 8500 millones de pesos a la Provincia con la cual tienen, precisamente, un diferendo financiero por resolver.

Definitivamente, en este país no se gana para sustos.