Maidana ultima detalles

Fabián Maidana lleva de a poco su carrera. Su récord marca 15 victorias (11 KO) y ninguna derrota, combates que ganó con cierta facilidad. El hermano del Chino (el ex bicampeón mundial que hace poco cumplió 35 años) espera su oportunidad por una corona importante. Mientras tanto se prepara y este sábado 28 tendrá una nueva prueba:en el Staples Center de Los Ángeles, el santafesino se medirá con el ruso Andrey Klimov (20-4, 10 KO), ex retador mundialista (perdió en 2015 ante José Pedraza por el súper pluma FIB). En tanto, Miguel Barrionuevo (34-3-2, 24 KO) se entrena en Estados Unidos para su combate del 3 de agosto: la Joya catamarqueña tendrá su primera experiencia en Estados Unidos. Se enfrentará a Abel Ramos (20-3-2, 15 KO) en Las Vegas.



PALIDAS ACTUACIONES

La distancia entre las bolsas argentinas con las internacionales es tan grande como la brecha entre el boxeo nacional con el resto. Con la pérdida de la corona por parte de Lucas Matthysse a manos de Manny Pacquiao en Kuala Lumpur la semana pasada, a Argentina le quedó Brian Castaño, titular súper welter AMB, como único campeón. Más allá de que las manos y las vitrinas están vacías, varios fueron los boxeadores que tuvieron la oportunidad de llenar, al menos por un tiempo, sus bolsillos. “Cuando un jugador de fútbol consagrado se encuentra cerca del retiro se va a China o Qatar a juntar plata. ¿Por qué está mal visto que lo haga un boxeador?”, se pregunta un reconocido actor del pugilismo argento con Olé. Esto refiere expresamente al chubutense, que según Forbes embolsó 2,5 millones de dólares. Claro que ese dinero no es todo para el boxeador: tras la deducción de impuestos, un 30/40% va para el promotor, quien es el encargado de correr con todos los gastos (preparación, vitaminas, sparrings; los viajes y alojamientos van por cuenta de los organizadores). La pobre imagen que dejó la Máquina de 35 años, noqueado en el séptimo asalto tras haber perdido los seis anteriores frente a la Leyenda, dio la sensación de que embolsó más de lo que mostró. Sus anteriores bolsas, según datos oficiales, también habían sido jugosas: 800 mil con Danny García, 500 con Viktor Postol y 210 con Tewa Kiram. Este grupo de veteranos con buenas recaudaciones y pobres actuaciones tiene más socios: en febrero, el ex campeón mini mosca y mosca, Juan Carlos Reveco (34), se llevó 30 mil dólares antes de ser noqueado en el séptimo round por Donnie Nietes;Omar Narváez (42) no le ganó ni un round a Zolani Tete en su intento por lograr su tercer título mundial en Belfast, y Jonathan Barros (34) sufrió la potencia de Miguel Berchelt en apenas tres rounds. El mendocino venía de perder en un fallo amplio frente al galés Lee Selby. En tanto, Jesús Cuellar fue quien “vendió más caras sus derrotas”:recaudó 350 mil americanos vs. Gervonta Davis (perdió por nocaut en el tercero) y 700 mil frente a Abner Mares (cayó por puntos). La diferencia no sólo la hicieron quienes fueron por coronas titulares: Sebastián Heiland, que subió lesionado vs. Jermall Charlo, ganó 200.000 en su traspié en cuatro rounds. Otros casos son Matías Vidondo y Matías Rueda. Ambos, de muy buena carrera en nuestro país (campeones latinos), viajaron por la gloria a Estados Unidos:fueron noqueados por Oscar Valdez y Luis Ortiz en el segundo y tercer rounds, respectivamente. Pero no llegaron únicamente por el cinturón que los situase en lo más alto, también a hacer una diferencia económica. El rosarino Vidondo se llevó 60.000 dólares, mientras que el tandilense Rueda embolsó 30.000. En nuestro país, en una pelea titular nacional, se llevarían entre 60.000 y 80.000 pesos. La Cobrita tendría que boxear cerca de 10 veces para acceder a ese dinero y el Matador debería hacer 20 peleas en un país en el que no tiene rival (solamente hizo un combate tras la derrota). Argentina apenas ganó dos de las ocho peleas mundialistas que disputó en 2018 (Matthysse y Castaño). En casi todas fue de punto, a dar el batacazo que terminó en paliza.