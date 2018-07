El clásico terminó igualado Deportes 23 de julio de 2018 Redacción Por En barrio Italia, Argentino Quilmes y Sportivo Norte empataron 2 a 2. Ferrocarril del Estado le ganó a Florida en Clucellas y se subió a la cima del Clausura de la Primera A. Peñarol le ganó a Humberto y Atlético goleó a Tacural. Ben Hur y 9 de Julio sumaron un punto.

FOTO M. LIOTTA QUEDARON A MANO. / Argentino Quilmes y Sportivo Norte empataron en el Agustín Giuliani.

En la jornada de ayer se disputó la tercer fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la totalidad de los partidos.

En barrio Italia hubo clásico entre Argentino Quilmes y Sportivo Norte, encuentro que tuvo de todo y terminaron igualados 2 a 2. El “Cervecero” fue el que abrió por intermedio de Sebastián Muriel, a los 7 minutos del PT, pero a los 18m Darío Lozano igualó para el “Negro”. En el complemento, Denis Caglieris volvió a poner arriba en el marcador al elenco local y la visita llegó al empate por Rodrigo Olivera a los 19m, quién luego se iría expulsado. Los dirigidos por Pachi Isaurralde terminaron con nueve ya que Juan Espíndola también vio la roja a dos del final. En Quilmes se fue expulsado Tomás Rodan a los 24 del complemento.



GANÓ Y SE SUBE A LA CIMA



Ferrocarril del Estado derrotó 2-1 a Florida en Clucellas y de esta manera se subió a la punta del torneo, compartiendo posición con la “Flora”. Rubén Rojas (15m PT) y Fernando Beltramo (8m ST) anotaron los tantos para el conjunto de barrio Los Nogales, mientras que Hernán Dobler, de penal, a los 23m del ST descontó para el local. Ambos terminaron con diez por las expulsiones de Flavio Barolo (PT 26m) en la visita y José Ruppen (24m ST) en el local.



Todos los resultados y lo sucedido en la jornada de ayer:



Florida de Clucellas 1 vs Ferrocarril del Estado 2



Cacha: Florida de Clucellas.

Arbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 2-1



Goles: PT 15m Rubén Rojas (CAFE), ST 8m Fernando Beltramo (CAFE), ST 23m de penal Hernán Dobler (F).

Incidencias: PT 26 Flavio Barolo (CAFE) y ST 24m José Ruppen (F).



Ben Hur 1 vs Unión de Sunchales 1



Cancha: Ben Hur

Arbitro: Roberto Franco

Reserva: 1-1



Goles: PT 35m de penal González (U), ST 44m de penal Escalada (BH).

Incidencia: Expulsado ST 16m Nahuel Pereyra (U).



Peñarol 2 vs. Argentino de Humberto 1



Cancha: Peñarol

Arbitro: Guillermo Tartaglia.

Reserva: 1-1



Goles: PT 35m Cristian Acuña (P), ST 8m Luis Boiero (P) y ST 39m Lisandro Carnevale (AH).



Argentino Quilmes 2 vs Sportivo Norte 2



Cancha: Agustín Giuliani.

Arbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 1-0



Goles: PT 7m Sebastián Muriel (AQ), PT 18m Darío Lozano (SN), ST 16m Denis Caglieris (AQ), ST 19m Rodrigo Olivera (SN).

Incidencias: Expulsados: ST 20m Rodrigo Olivera (SN), ST 24m Tomás Rodan (AQ) y ST 43m Juan Espíndola (SN).



Deportivo Tacural 1 vs Atlético de Rafaela 4



Cancha: Deportivo Tacural.

Arbitro: Gonzalo Hidalgo

Reserva: 0-4



Goles: PT 12m Dacci (DT), PT 42m, ST 1m y 18m Tomás Bonilla (AR), ST 46m Brian Nellen (AR).

Incidencias: Expulsados: ST 28m Matías Tejeda (DT), ST 38m Luciano Pogonza (AR).



Deportivo Ramona 0 vs. 9 de Julio 0



Cancha: Deportivo Ramona.

Arbitro: Silvio Ruiz

Reserva: 2-1



Goles: no hubo.



Deportivo Libertad 2 vs. Brown de San Vicente 3



Cancha: Deportivo Libertad.

Arbitro: Franco Ceballos.

Reserva: 2-0



Goles: PT 38m y ST 49m Esteban Córdoba (B), ST 4m Hugo Góngora (L), ST 20m Alberto Albera (B), ST 36m Nicolás Guzmán (L).