No habrá fútbol

23 de julio de 2018

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina, como así también el resto de las categorías del fútbol doméstico, no tendrán actividad oficial el próximo domingo ya que no habrá adicionales debido a la carrera del TC en el Autódromo Ciudad de Rafaela.

La fecha 4 del principal certamen liguista tendrá los siguientes cruces: Ferrocarril del Estado vs. Brown de San Vicente, 9 de Julio vs. Deportivo Libertad, Atlético de Rafaela vs. Deportivo Ramona, Sportivo Norte vs. Deportivo Tacural, Argentino de Humberto vs. Argentino Quilmes, Unión de Sunchales vs. Peñarol, Florida de Clucellas vs. Ben Hur.