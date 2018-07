Se puso en marcha el Clausura

El torneo Clausura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su primer capítulo en la jornada de ayer.

Por el lado de la Zona Norte, Independiente Ataliva, que se había quedado con el Apertura, comenzó perdiendo ante el Deportivo Aldao. Los que ganaron fueron Sportivo Roca e Independiente San Cristóbal.

En la Zona Sur, San Martín de Angélica, ganador del Apertura, comenzó con el pie derecho esta segunda rueda ganando en su visita a Sportivo Santa Clara. También sumaron de a tres en este inicio La Hidráulica de Frontera, Talleres de María Juana, Sportivo Libertad de Estación Clucellas y Atlético María Juana.



Zona Norte



Sp. Roca 2 vs. Unidad Sancristobalense 0



Cancha: Sportivo Roca.

Arbitro: Raúl Rodríguez.

Reserva: 0-0



Goles: PT 45m Rogelio Simonelli (SR) y ST 15m Joel Feblin (SR).

Incidencia: Expulsado: ST 45m Pablo Paredes (US).



Indep. Ataliva 1 vs. Dep. Aldao 2



Cancha: Independiente de Ataliva.

Arbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: 1-1



Goles: PT 30m Alejandro Espíndola (DA), ST 15m Osvaldo Peretti (IA), 20m Ulises Bonafede (DA).

Incidencia: Expulsado: ST 45m Emanuel Dacci (DA).



Indep. San Cristóbal 3 vs. Dep. Bella Italia 1



Cancha: Independiente San Cristóbal.

Arbitro: Víctor Colman

Reserva: 2-1



Goles: PT 10m Gonzalo Díaz (ISC), ST 5m Ezequiel Mercado (ISC), 15m Franco Valdez (BI), 40m Adrián Videla (ISC).

Incidencia: Expulsado: ST 45m Adrián Videla (ISC).



Arg. Vila 3 vs. Tiro Federal 3



Cancha: Argentino Vila

Arbitro: Sergio Romero

Reserva: 0-0



Goles: PT 2m Mateo Fernández (TF), 10m Gonzalo Manelli (V), 40m Leonardo Sánchez (TF), ST 5m Gabriel Velázquez (TF), 20m Leonardo Migliore (V), 44m César Solís (V).

Incidencia: Expulsado: 40m ST Enzo Toledo (TF).



La próxima Fecha 2: Dep. Bella Italia vs. Argentino Vila, Deportivo Aldao vs. Independiente San Cristóbal, Unidad Sancristobalense vs. Independiente Ataliva, Moreno de Lehmann vs. Sportivo Roca. Libre: Tiro Federal de Moisés Ville.



Zona Sur



La Hidráulica 1 vs. Dep. Josefina 0



Cancha: La Hidráulica.

Arbitro: José Domínguez

Reserva: 2-0



Gol: PT 18m Eder Molina (LH)



Zenón Pereyra 0 vs. Talleres (MJ) 2



Cancha: Zenón Pereyra

Arbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 3-2



Goles: ST 20m Alfredo Meroi (T) y 42m Pedro Asis (T)

Incidencia: Expulsado: ST 25m Gabriel Bossio (ZP).



Sp. Libertad EC 2 vs. Bochófilo Bochazo 1



Cancha: Sp. Libertad E.C.

Arbitro: Guillermo Vacarone

Reserva: 2-4



Goles: ST 10m Emilio Moyano (L), 35m Fernando Ceballos (B) y 37m Gonzalo Boscacci (L).



Atl. María Juana 3 vs. Atl. Esmeralda 0



Cancha: Atlético María Juana.

Arbitro: Enrique Calderón

Reserva: 1-2



Goles: PT 24m Marcelo Pairetti (AMJ), ST 25m David Riegert (AMJ) y 40m de penal Carlos Spósito (AMJ).

Incidencia: Expulsado ST 45m Agustín Boretto (AMJ).



Sp. Santa Clara 0 vs. San Martín 1



Cancha: Sportivo Santa Clara.

Arbitro: Javier Simoncini.

Reserva: 3-1



Gol: ST 2m Franco Rinaudo (SM).



La próxima Fecha 2: Deportivo Josefina vs. San Martín de Angélica, Atlético Esmeralda vs. Sportivo Santa Clara, Bochófilo Bochazo vs. Atlético María Juana, Talleres de María Juana vs. Libertad Estación Clucellas, La Hidráulica vs. Zenón Pereyra.