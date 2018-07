Alta Gracia recibió al Car Show

La quinta fecha del Car Show Santafesino, disputada en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, ofreció dos particularidades.

Por un lado, se realizó la anunciada carrera especial de TS 1800 con pilotos invitados, que se vio jerarquizada por varios protagonistas de categorías nacionales.

Por otra parte, no estuvo compitiendo el TC 4000 SS por no poder reunir una cantidad suficiente de participantes como para garantizar un interesante espectáculo.

La categoría mayor del Car Show estará recuperando la competencia que no se llevó a cabo este fin de semana con una fecha doble en la próxima, que se desarrollará en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" de Rafaela.

Los ganadores de esta quinta fecha del calendario fueron Miguel Ciaurro en Fiat 600 TS, Franco Bosio en Fórmula 3 Santafesina 1.6), Matías Cravero (Uno) en Turismo Fiat Santafesino y los binomios Juan Manuel Passera - Alejandro Bucci (Gol Trend) y Danilo D'Angelo - Ezequiel Bosio (Gol Trend) en TS 1800.

Los resultados generales de la jornada que se realizó en el trazado cordobés, son los que suministramos en el siguiente informe:



Fiat 600 TS (final - 14 vueltas): 1º Miguel Ciaurro, en 16m30s612; 2º Nicolás Aimar a 9s101; 3º Sebastián Grosso a 16s864; 4º Diego Richarte a 23s611; 5º Javier Melidoro a 24s829; 6º Federico Sabá a 27s061; 7º Joaquín Del Pino a 2 vueltas y 8º Federico Londero a 4 vueltas.



Fórmula 3 Santafesina 1.6 (segunda final - 12 vueltas): 1º Franco Bosio (RFJ Racing), en 19m46s144; 2º Renzo Testa (Scudería Testa) a 4s592; 3º Alfredo Esterkin (MR Racing) a 13s935; 4º Manuel Macarro (MR Racing) a 17s923; 5º Fabián Mainero (RFJ Racing) a 20s813; 6º Esteban Zuberbühler (Scudería Testa) a 23s761; 7º Juan Carlos Polini (Della Santina Competición) a 23s773; 8º Daniel Illanes (RFJ Racing) a 23s909; 9º Walter López (Tedeschi Motorsport) a 24s657 y 10º Tomás Campra (Barovero Racing Team) a 31s145.



Turismo Fiat Santafesino (14 vueltas): 1º Matías Cravero (Uno), en 15m18s014; 2º Ignacio Haroián (128) a 4s336; 3º Abel Sánchez (128) a 5s198; 4º Lucas Salvatierra (Uno) a 5s560; 5º Luciano Menocchio (Uno) a 5s967; 6º Wilson Borgnino (Uno) a 6s548; 7º Maximiliano Andreis (Uno Way) a 7s755; 8º Federico Domínguez (Uno) a 8s031; 9º Luciano González (Uno) a 8s332; 10º Mariano Sala (Uno) a 10s831... 16º Cristian Vaira (Uno) a 15s192; 17º Ricardo Saracco (Uno Way) a 15s758... 22º José Luis Costamagna (Duna) a 2 vueltas.



TS 1800 (primera parte final - 10 vueltas): 1º Juan Manuel Passera - Alejandro Bucci (*) (Gol Trend), en 17m48s143; 2º Danilo D'Angelo - Ezequiel Bosio (*) (Gol Trend) a 1s238; 3º Gastón Giordano - sin invitado (Palio) a 8s102; 4º Emiliano Urquiza (*) - Matías Machuca (Clio) a 10s638; 5º Guillermo Cavigliasso (*) - Marcelo Ciarrocchi (Onix) a 11s722; 6º Lucas Tedeschi - Damián Romero (*) (Gol Trend) a 12s369; 7º Santiago Robledo - Yamil Apud (*) (Clio) a 21s665; 8º Gustavo Santibáñez (*) - Carlos Contín (206) a 22s199; 9º Cristian Garbiglia - sin invitado (Clio) a 22s740; 10º Lucas Huser - sin invitado (Clio) a 22s740... no clasificaron Agustín Bonomo - Agustín López Donzelli (*) (Gol) y Fabián Mainero (*) - Germán Borgnino (Gol Trend). (*) Pilotos que compitieron en la primera parte final.



TS 1800 (segunda parte final - 10 vueltas): 1º Danilo D'Angelo (*) - Ezequiel Bosio (Gol Trend), en 17m43s891; 2º Juan Manuel Passera (*) - Alejandro Bucci (Gol Trend) a 57 milésimas; 3º Gastón Giordano - sin invitado (Palio) a 432; 4º Santiago Robledo (*) - Yamil Apud (Clio) a 2s941; 5º Juan Pablo Alisio - Ever Franetovich (*) (Clio) a 3s284; 6º Guillermo Cavigliasso - Marcelo Ciarrocchi (*) (Onix) a 6s721; 7º Gustavo Santibáñez - Carlos Contín (*) (206) a 11s532; 8º Cristian Garbiglia - sin invitado (Palio) a 15s144; 9º Lucas Tedeschi (*) - Damián Romero (Gol Trend) a 15s270; 10º Lucas Huser - sin invitado (Clio) a 15s894... 15º Fabián Mainero - Germán Borgnino (*) (Gol Trend) a 30s132... no clasificados Agustín Bonomo (*) - Agustín López Donzelli (Gol). (*) Pilotos que compitieron en la segunda parte final.