Liga: la C puso en marcha el Definición Deportes 23 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

En el tercer grupo de Liga Rafaelina de Fútbol, la Primera C, en la tarde de ayer se puso en marcha el torneo Definición con la disputa de la primera fecha.

Defensores de Frontera ganó en Egusquiza, el Deportivo Susana hizo lo propio en Aurelia y en la Villa San José terminaron igualados.

Los equipos buscarán un lugar en la pelea por el título “Absoluto”, donde ya están clasificados Juventud Unida de Villa San José y San Isidro de Egusquiza. Si no repiten ninguno de estos dos, también ingresará uno por Sumatoria.

La sumatoria general del Apertura y Clausura arrojó los siguientes números: 1- San Isidro: 21 puntos, 2- Dep. Susana: 20 puntos, 3- Juv. Unida: 19 puntos, 4- Def. Frontera: 11 puntos, 5- Sp. Aureliense: 8 puntos, 6- Belgrano: 6 puntos.



Lo ocurrido y lo que se le viene a cada elenco:



San Isidro 0 vs. Def. Frontera 3

Cancha: San Isidro de Egusquiza.

Arbitro: Claudio González.

Reserva: 1-1



Goles: PT 40m Maximiliano Miranda (DF), ST 15m y 20m Gastón Trainoni (DF).

Incidencia: Expulsado: ST Hugo Boiero (SI)



Sp. Aureliense 2 vs. Dep. Susana 4

Cancha: Sportivo Aureliense.

Arbitro: Leandro Aragno.

Reserva: 2-1



Goles: PT 15m Facundo Vázquez (SA), PT 30m y ST 15m Elvio Gómez (DS), ST 20m Lucas Waigand (SA), ST 35m Lucas Alfonso (DS).



Juv. Unida 1 vs. Belgrano 1

Cancha: Juventud Unida de Villa San José

Arbitro: Darío Suárez.

Reserva: 1-1



Goles: PT 20m Fernando Bender (JU) y 35m Jonatan Gómez (B).



La próxima fecha (2ª): Juventud Unida de Villa San José vs. Atlético San Isidro, Belgrano de San Antonio vs. Sportivo Aureliense, Deportivo Susana vs. Defensores de Frontera.