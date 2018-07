River impuso su jerarquía en Santa Fe

River, imponiendo su jerarquía y haciendo pesar la diferencia de categorías, goleó anoche 7 a 0 al débil Central Norte de Salta, equipo que pertenece al Torneo Federal B, en un partido disputado en el estadio de Colón de Santa y correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina.

En el primer tiempo, Ignacio Scocco por duplicado, a los 4 y 22 minutos, Lucas Pratto, a los 15, Lucas Martínez Quarta, a los 31, y Exequiel Palacios, con complicidad del arquero Marino Maino, a los 45, anotaron los goles del elenco de Núñez. Ya en el segundo tiempo, Palacios volvió a marcar, a los tres minutos, mientras que el colombiano Rafael Santos Borré, a los 19, convirtió el séptimo y último gol. Con este resultado, el vigente bicampeón del certamen federal avanzó a los 16avos de final, instancia en la que enfrentará el próximo sábado en Formosa a Villa Dálmine.

En cuanto al partido de anoche, no hubo equivalencias: River fue ampliamente superior de principio a fin y no dio chances de nada a un rival que no jugaba desde febrero y cuyo plantel está integrado mayormente por futbolistas amateurs. Más allá de esto, el encuentro, primero oficial de la temporada, le sirvió al entrenador Marcelo Gallardo como banco de pruebas de cara al apretado fixture que le espera al equipo en la segunda parte del año.

El conjunto "millonario" tardó apenas cuatro minutos en quebrar el marcador, en una jugada en la que Pratto cruzó la pelota desde la derecha, "Nacho" Fernández la bajó de cabeza para Scocco y este definió fuerte de derecha, superando la marca de los dos centrales. Más allá del tempranero gol, las diferencias de categoría, juego y velocidad crecían con el correr de los minutos y encima a los 12 minutos el arquero Mariano Maino estuvo a un paso de cometer un blooper, cuando intentó despejar, le pegó un pelotazo a Palacios y, tras el rebote, el balón casi se mete en su arco. Tres minutos más tarde, "Pity" Martínez puso un pase preciso y profundo para Pratto, el "Oso" le ganó en la carrera a Rodrigo Curletto, dejó atrás al arquero y definió al arco vacío, para poner el 2 a 0. Con la clara diferencia ya reflejada en el marcador, todo siguió siendo de River, los futbolistas del elenco salteño perdían rápidamente la pelota, el arco defendido por Germán Lux les quedaba más que lejos y apenas podían sostener los embates "millonarios" en defensa. Jugados 22 minutos, Pratto, un paso adelantado tras un pase de "Nacho" Fernández desde la izquierda, enfrentó al arquero Maino, este dio rebote al medio y Scocco, oportunista, apareció para convertir el 3 a 0, de zurda. El trámite continuó en el mismo tono, River no bajó el ritmo y a los 31 minutos logró el cuarto gol, con un cabezazo de Martínez Quarta, tras un centro de "Pity" Martínez, en segunda jugada de un tiro de esquina. Cuando la primera parte se terminaba, el arquero de Central Norte quiso sacar un remate de Palacios que se había desviado en un defensor y no hizo más que facilitar el destino de gol del balón, en lo que fue el 5 a 0 "millonario".

Apenas jugados tres minutos del segundo tiempo, Palacios recogió el rebote que Maino dejó ante un disparo de media distancia de Scocco y marcó otro gol, ante la mirada pasiva de los defensores rivales. Consumado el 6 a 0, Marcelo Gallardo movió el banco de suplentes y una combinación ofensiva entre dos de los relevos - Rodrigo Mora y Borré- terminó en un nuevo gol, convertido por el punta colombiano.