PJ y su proyecto sobre "Extinción de Dominio"

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El Bloque Justicialista del Senado buscará avanzar mañana rápidamente con la firma del dictamen para su proyecto sobre la extinción de dominio, sin consenso con Cambiemos.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el justicialista Pedro Guastavino se reunirá en el Salón Arturo Illia a las 12:00, dos horas antes de que continúe la audiencia pública sobre la legalización del aborto.

Allí, los senadores conducidos por Miguel Pichetto intentarán firmar el dictamen de su proyecto en el que, hasta ahora, no hay consenso con el oficialismo, según dejaron trascender fuentes de ambos espacios.

La extinción de dominio permite al Estado recuperar bienes relacionados con el delito, y apuesta a tener dictamen a fines de julio para llevarlo al recinto.

La iniciativa reemplaza a una anterior que fue aprobada por la Cámara baja en 2016 y que el Senado modificó pero no sometió a votación porque en esa ocasión Diputados -que debería votarlo de nuevo, por los cambios hechos- no garantizó su aprobación.

"A diferencia de la media sanción, este proyecto tiene una estructura que significa una reforma del Código Penal, un proceso y garantías que tiene que tener todo ciudadano", explicó Pichetto durante la conferencia de prensa en la que presentó el proyecto.