Los Pumas 7s y un meritorio 5° puesto
23 de julio de 2018

FOTO WEB BUEN TORNEO. / Los Pumas 7s le ganaron a EE. UU. y quedaron quintos.

El 5° puesto conseguido por los Pumas 7s en el Mundial de San Francisco, luego de una enorme victoria ayer 33-7 a Estados Unidos se trata de un logro loable para un grupo muy joven de jugadores que demostró calidad individual y entrega constante, conducidos magníficamente, que augura un futuro promisorio para esta camada. Desde lo estructural, en cambio, refleja las limitaciones que la disciplina padece en la Argentina.

Los argentinos llegaron a San Francisco con la ilusión de llegar al tercer día de competencia con la posibilidad de pelear por el título. Una meta posible dada la característica intrínseca del seven y a algunos resultados previos en la temporada. De haberlo logrado, no obstante, se habría tratado de un batacazo, una situación meramente coyuntural. El 5° puesto, y la forma categórica en que se lo consiguió frente al poderoso seleccionado local (antes habían vencido 26-15 a Francia), refleja mejor el estado del seven argentino, un paso atrás de las potencias.

Un premio merecido al trabajo serio que viene realizando el equipo en los últimos dos años. Desde la conducción de Santiago Gómez Cora, uno de los que más sabe de seven del mundo, hasta la entrega y disciplina de los jugadores en la preparación, coronados en una actuación general que sobrepasó las expectativas.

Nueva Zelanda fue el campeón tras ganarle en la final a Inglaterra por 33-12.