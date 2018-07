Fin al sueño de Jaguares Deportes 22 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby, se despidió de la temporada 2018 al caer ayer ante por 40 a 23 ante Lions de Sudáfrica, en un partido disputado en el estadio Ellis Park de Johannesburgo por los cuartos de final.

El conjunto argentino terminó abajo en el primer parcial por 24 a 9, pero en el complemento pudo marcar dos tries, aunque el equipo sudafricano fue superior en los momentos claves del encuentro y se llevó la victoria.

Ahora Lions se enfrentará a Waratah, mientras que la otra semifinal la disputarán Crusaders ante Hurricanes.



UN GRAN AÑO



Este 2018 fue el mejor del equipo en el Super Rugby. El cambio de staff técnico, con Mario Ledesma a la cabeza, le permitió a la franquicia argentina dar un paso mucho mayor. Consiguieron acceder por primera vez a los cuartos de final del torneo, donde completaron nueve victorias y nueve derrotas, con la caída de ayer. En total, los Jaguares hicieron 432 puntos (53 tries) y sufrieron 458 (59 tries en contra). El éxodo de jugadores, sin embargo, es algo que la franquicia argentina no puede combatir. Hoy, por ejemplo, jugó su último partido con Jaguares Nicolás Sánchez, el número 10 y goleador del conjunto dirigido por Mario Ledesma.