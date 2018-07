Descartan reunión con los sindicatos Nacionales 22 de julio de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, adelantó ayer que durante su estadía en la Argentina no se reunirá con sindicatos porque no se encuentra en el país por "una misión", sino para participar del encuentro de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20.

"El FMI siempre se reúne con la sociedad civil, sindicatos, representantes de la oposición porque lo que necesitamos es comprender el contexto global en el cual las políticas se deciden claramente", señaló Lagarde en conferencia de prensa.

En ese sentido, puntualizó: "En el caso de la Argentina, sucede a nivel habitual cuando la misión vuelve. Esta claramente no es una misión. Estoy aquí por el G20".

Según lo estipulado, la misión oficial llegará al país entre agosto y septiembre, oportunidad en la cual se podría llevar a cabo el encuentro solicitado por el sector gremial.

La CGT había pedido una entrevista con la jefa del FMI tras advertir que el acuerdo firmado entre el organismo y la Argentina "va a abrir un frente de conflicto social infinito".

En ese escenario, Lagarde, subrayó que el Gobierno "está preocupado por la situación de los más vulnerables" tras recordar que el crédito otorgado establece partidas para atender las políticas sociales del Gobierno.

"Tengo mucha confianza de que Macri, con el liderazgo que demuestra y los contactos con los líderes del G20, va a hacer todo lo que esté en sus posibilidades para generar igualdad de situaciones a nivel global con relación al crecimiento y los cambios que vemos en el trabajo", insistió.

De ese modo, aseguró: "Confío plenamente en que va a hacer lo máximo posible para asegurarlo, pero es una responsabilidad de todas las partes".

Durante la conferencia de Lagarde y el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, la izquierda realizó una movilización hacia las inmediaciones del Centro de Exposiciones y Convenciones (CEC) en el barrio porteño de Recoleta para repudiar la presencia de la titular del FMI -ver pág. 4-.