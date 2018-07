A pesar de haber realizado un buen primer tiempo, yéndose al descanso 17-13 arriba en el marcador, a CRAR no le alcanzó para poder revertir la racha y volver a ganar después de siete fechas. En la tarde de ayer cayó 34-17 con Old Resian en uno de los cruces correspondientes a la décima y penúltima fecha de la primera fase del Torneo Regional del Litoral.

En el complemento el conjunto rosarino marcó la diferencia y pudo revertir un marcador que era favorable al elenco rafaelino, merecidamente, y así mantener la ilusión de quedar en la zona Campeonato.

Los tantos del “Verde” fueron anotados en el PT gracias a dos tries de Matías Rocchi, un penal y ambas conversiones de Santiago Kersetens.



Resultados, fecha 10: CRAR 17 vs Old Resian 34, Jockey 16 vs Duendes 21, Provincial 17 vs GER 64, UNI (SF) 17 vs Estudiantes 35, Tilcara 19 vs Santa Fe RC 55, UNI (R) 31 vs CRAI 30



Las Posiciones: Jockey 42, puntos; Duendes 40, GER 39, Santa Fe RC 37, CRAI 31, Estudiantes 28; Old Resian 26, Uni (R) 22, Tilcara 21, Uni (SF) 10, Provincial 7, CRAR 4



La Fecha 11 (28/07): Jockey vs CRAR, CRAI vs Old Resian, Santa Fe RC vs UNI (R), Estudiantes vs Tilcara, GER vs UNI (SF), Duendes vs Provincial.