Píldoras Políticas Nacionales 22 de julio de 2018

CARA DE...



El recorte que el Gobierno negocia con los gobernadores será una dura parada que tendrá que jugarse y en la que tendrá que sacrificar muchas cosas. Una de ellas será la intención de establecer la Boleta Unica Electrónica (BUE) como nuevo sistema de votación para desterrar a la cuestionada boleta sábana de papel.

El proyecto oficial había pasado la Cámara de Diputados, pero se había empantanado en el Senado ante la negativa de varios gobernadores peronistas.

"¿Con qué cara va Rogelio a decirle a los ´gobernas´ que les va a recortar pero que necesita que apoyen la reforma electoral? Es imposible", analizaron en los pasillos de la Casa Rosada, haciendo alusión al rol del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el principal vínculo entre los mandatarios provinciales y Balcarce 50.



BAREMBOIM PARA TODOS

El director de orquesta argentino Daniel Baremboim es reconocido y respetado alrededor del mundo por haber logrado que israelíes y palestinos pudieran convivir en la West-Eastern Divan Orchestra, en lo que fue su aporte a los intentos por solucionar el histórico conflicto de Medio Oriente.

Al parecer, en su último paso por Buenos Aires también hizo algo -sin querer- para cerrar la afamada grieta.

Durante los distintos conciertos que brindó en el Teatro Colón y el Centro Cultural Kirchner (CCK), Baremboim logró que entre su público convivieran personajes de variado pensamiento político: desde el asesor ecuatoriano del Gobierno, Jaime Durán Barba, hasta la escritora Beatriz Sarlo, pasando por los diputados nacionales del PRO Luciano Laspina y del Frente Renovador Marco Lavagna, entre otros.



¿ROMANCE EN DIPUTADOS?

A él le adjudicaron varias supuestas parejas desde que se separó, todas mujeres de la política que negaron un vínculo amoroso. En la Cámara de Diputados, dicen que uno de esos rumores no es un rumor.

Integran el mismo bloque, pero él es mucho más conocido que ella. Ambos heredaron de sus padres la pasión por la política, aunque en contextos muy distintos.

Ella vivió fuera del país cuando era chica, forzada por las circunstancias que rodeaban a sus padres en una época tormentosa de la Argentina y él creció en el sur, en un ambiente distinto pero sumergido en la política.

Cuentan que la relación no se oculta, al menos entre los "compañeros", pero tampoco hubo un blanqueo. Y hay que ver si en algún momento lo hay.



ENCUESTAS VOLADORAS

Terminado el Mundial, empieza la carrera para las presidenciales. De a poco, comienza a armarse el escenario de campaña con un elemento central: el revoleo de encuestas para todos los gustos.

En los últimos días empezó a circular un sondeo de la consultora D Alessio IROL/Berensztein en el que se destaca el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, con una imagen positiva del 55%, una de las más altas.

Coincide con la insistencia del ex presidente Eduardo Duhalde de mencionar a su ex ministro como la opción más potable del peronismo para 2019, aunque el hijo del economista Marco Lavagna, diputado nacional, lo haya descartado.

Luego, una encuesta de Gustavo Córdoba y Asociados ubicó a la ex presidenta Cristina Kirchner con 39,7% de intención de voto frente a un 30,3% de Macri.

El solo hecho de que comiencen a circular sondeos a esta altura del año pone en evidencia que los actores políticos ya comenzaron a moverse en clave de campaña. Las encuestas de este tipo son nada más que el disparo de largada.