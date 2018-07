Mal inicio de las U17

Luego de ocho años, Argentina volvió a decir presente en un Mundial femenino U17, y de entrada, lo arrancó con el pie derecho. Dentro de la formación clásica de esta camada, la única variante fue tener a Rocío Cejas de inicial en lugar de Sofía Acevedo, quién terminó siendo una de las goleadoras con 15. Las otras cuatro que completaron el quinteto salen de memoria: Florencia Chagas (15 puntos), la rafaelina Candela Gentinetta (4), Victoria Gauna y Lucía Operto (4), la otra representante benhurense en la selección. En ese despertar del partido, Argentina se disparó al frente 5-0, y casi dos minutos más tarde estiró la brecha a 9-2, haciendo valer sus rompimientos, y no perdiendo la oportunidad de sumar desde la línea. La escuadra europea reacomodó su estructura tiempo después, calmándose en ataque, y desde allí, ajustando en consecuencia. Nuestras chicas ya no tuvieron tanta facilidad al momento de penetrar, y en el aro propio, entre aciertos de larga distancia, y una buena utilización del fondo de cancha la escuadra húngara terminó de equilibrar el tanteador. En el segundo capítulo, la impronta de Florencia Chagas volvió a gravitar. En base a su juego, el equipo encontró variantes y opciones de tiro, lo que las llevó a arribar al promedio distanciadas sólo por cuatro puntos del elenco europeo (22-26). De igual forma, ese esfuerzo llevado adelante se vería golpeado de forma contundente por un rápido 9-0, que las dejó 11 abajo (35-22) de cara a la recta final del primer tiempo. Con más ganas que básquet, nuestras chicas encararon el descanso largo separadas por 20 unidades (47-27). Otro sería el panorama al regreso de zona de vestuarios. Con más dinamismo para desarrollar su juego, y buscando confundir con variantes defensivas, la celeste y blanca llegó a poner en apuros en varios pasajes a Hungría. El adversario acomodó sus piezas a tiempo, y no dejó arrimar más allá de los 14 tantos a nuestras chicas, para luego, con mejor puntería y una defensa más atenta a los rompimientos, retomar los 20 de luz, y llegar al capítulo final con diferencia y reloj a su favor (44-66). La bocina final dio el 85-61 a favor de Hungría (18 de Reka Dombai y 17 de Aliz Vargas), y nuestras chicas, a partir de ahí, ya comenzaron a pensar en el siguiente rival, el cual será España, este domingo, a partir de las 10 (hora de nuestro país). En su debut, la “Ñ” doblegó a Nueva Zelanda 83-48.



CIERRE CON DERROTA

Con la presencia de la base rafaelina Melisa Gretter, la selección mayor femenina de basquet concluyó su gira asiática cayendo por 82-64 ante Serbia. De esta manera Argentina cerró su segundo cuadrangular en suelo chino, y este domingo emprenderá al regreso hacia nuestro país para luego de la conclusión de la Liga Nacional, volver a reunirse pensando ya en el Sudamericano.