Las Leonas debutan en el Mundial ante España

La Selección argentina de hockey sobre césped femenino, Las Leonas, debutarán este domingo en la Copa del Mundo ante España, en el torneo que se desarrolla en Londres. El equipo conducido por Agustín Corradini buscará repetir lo conseguido en Perth 2002 y Rosario 2010, y la cita mundialista se desarrollará en la cancha del Lee Valley Hockey and Tennis Centre que se encuentra dentro del Parque Olímpico Reina Isabel.

Las Leonas integran el Grupo C, junto a España -debutan hoy a las 9 de la Argentina por ESPN-, el miércoles se miden ante Alemania (desde las 14) y el sábado cierran la primera fase ante Sudáfrica (a partir de las 10).

Las Leonas llegan al torneo en el tercer puesto del ranking mundial, por debajo de Holanda e Inglaterra. Si las argentinas terminan liderando el grupo pasarán de forma directa a los cuartos de final y jugarán el 1 de agosto, pero si quedan segundas o terceras, deberán jugar un cruce con el que quede en esas posiciones del Grupo D (segundo del C contra el tercero del D y tercero del C con el segundo de D) para acceder así a la siguiente instancia.

Este camino, con un partido más, puede implicar un cruce con Japón, Nueva Zelanda, Bélgica o Australia y sería el 30 de julio, mientras que las semifinales tienen fecha para el sábado 4 de agosto y la final será el domingo 5.



LOS GRUPOS

Grupo A: Holanda, China, Corea del Sur e Italia.

Grupo B: Inglaterra, Estados Unidos, India e Irlanda.

Grupo C: Argentina, Alemania, España y Sudáfrica.

Grupo D: Australia, Nueva Zelanda, Japón y Bélgica.

El primero de cada grupo se clasifica a los cuartos de final y los segundos y terceros disputarán una clasificación previa. Luego, a simple eliminación hasta la final.



EL PLANTEL

Belen Succi, Florencia Mutio, Julia Gomes Fantasia, Noel Barrionuevo, Agustina Habif, Bianca Donati, Lucina Von Der Heyde, Florencia Habif, Agostina Alonso, Magdalena Fernández Ladra, Rocio Sánchez Moccia, Paula Ortiz, Delfina Merino, Martina Cavallero, María Jose Granatto, Eugenia Trinchinetti, Julieta Jankunas y Agustina Albertario.